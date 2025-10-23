ua en ru
Илона Гвоздева честно рассказала о заработках во время войны и смене профессии

Четверг 23 октября 2025 17:45
Илона Гвоздева честно рассказала о заработках во время войны и смене профессии Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Известная украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева поделилась, как изменилась ее жизнь во время войны, где она сейчас работает и почему решила получить второе образование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью хореографа проекта "По хатам".

Как Илона Гвоздева зарабатывает во время войны

Сейчас она активно преподает в различных танцевальных студиях столицы и занимается преподавательской деятельностью.

"У меня есть студия на Теремках, на дворце Украина. Она прям такая очень большая. Это танцевальное пространство для всех. Преподаю в Киевском национальном университете. У меня уже четвертый курс выпускной. Веду искусство балетмейстера", - рассказала Илона.

Кроме педагогической деятельности, Гвоздева также получает второе высшее образование. Она поступила на психологию в университете имени Тараса Шевченко.

"Причем я прям горжусь собой в том плане, что ни звездный статус там, ни какие-то связи... Я поступила на всех общих условиях, как все абитуриенты или там люди с последипломным уже образованием. Сдала два экзамена", - поделилась она.

Илона Гвоздева честно рассказала о заработках во время войны и смене профессииПобедительница "Танців з зірками" рассказала о заработках (скриншот)

Почему Гвоздева решила изучать психологию

Артистка объяснила, что танцевать всю жизнь не сможет. Благодаря новым знаниям планирует немного сменить профессию, помогая людям через движение и работу с телом.

"Решила на психолога, потому что танцы - это классно. Но учитывая возраст и физические возможности, ты не будешь на сцене всю жизнь танцевать. Плюс сейчас нет тех сцен, которые были раньше. Вот и я понимаю, что можно через движение, через эмоции, через анализ психологического портрета помогать людям и переходить из танцев в арт-терапию", - рассказала она.

По словам Илоны, через телесные практики можно преодолевать тревожность, неуверенность и стресс.

"То есть ты можешь задавать какие-то задачи конкретному человеку. И вот я смотрю, как он с помощью телесных практик пытается эту ситуацию или эту задачу решить. И таким образом я могу переключить его внимание с одного момента на другой", - пояснила она.

Илона также показала дом, который они с мужем построили под Киевом. Его стоимость достигает более 200 тысяч долларов.


Что известно об Илоне Гвоздевой

Украинская танцовщица и хореограф родилась 5 августа 1988 года в селе Останино в Крыму. Прославилась благодаря участию в телевизионных талант-шоу. В 2018 году победила в "Танцях з зірками" в паре с Игорем Ласточкиным.

Илона замужем за бизнесменом Иваном Хомячуком. Пара вместе более 15 лет и воспитывает двоих детей - дочь Валерию и сына Доминика. В браке были свои взлеты и падения - ранее хореограф подала на развод, однако впоследствии передумала и объяснила свое решение.

