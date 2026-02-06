Идеальный старт украинки в Дохе: матч на WTA 1000 завершился значительно быстрее, чем ждали

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева с уверенной победы начала борьбу за путевку в основную сетку турнира серии WTA 1000 в Катаре. В полуфинале квалификации она не оставила шансов Антонии Ружич.

Читайте также: Две украинки Дарья Снигур и Александра Олейникова в полуфинале WTA 250 в Румынии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Уверенная победа в полуфинале отбора

Юлия Стародубцева (№102 WTA) продемонстрировала убедительную игру в своем первом поединке на хардовых кортах Дохи.

Для победы над седьмой сеяной отбора, представительницей Хорватии Антонией Ружич (№67 WTA), украинке понадобилось чуть больше часа. Матч завершился с идентичным счетом в обоих сетах - 6:2, 6:2.

По ходу встречи, которая длилась 1 час 14 минут, Стародубцева полностью контролировала ход событий.

Юлия реализовала 4 брейк-поинта, при этом не позволив сопернице создать ни одного шанса на собственной подаче.

Показатели украинки: 1 эйс и 1 двойная ошибка. В свою очередь, Ружич отметилась одной подачей навылет и допустила две ошибки на сервисе.

Это была первая очная встреча теннисисток на профессиональном уровне. Победа в Катаре позволила Юлии прервать неудачную серию из двух поражений и улучшить свою статистику в 2026 году до семи побед в одиннадцати матчах.

Кто станет следующей соперницей

Впереди Стародубцеву ждет финальный раунд квалификации.

За место в основном раунде турнира с призовым фондом более 4 миллионов долларов она поспорит с победительницей пары Моюка Учидзима (Япония) - Ребекка Шрамкова (Словакия).

Стоит отметить, что 6 февраля игровую программу продолжают и другие представительницы Украины.

В частности, Александра Олейникова и Дарья Снигур выступят в полуфиналах турнира WTA 250, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.