Идеальный старт украинки в Дохе: матч на WTA 1000 завершился значительно быстрее, чем ждали
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева с уверенной победы начала борьбу за путевку в основную сетку турнира серии WTA 1000 в Катаре. В полуфинале квалификации она не оставила шансов Антонии Ружич.
Уверенная победа в полуфинале отбора
Юлия Стародубцева (№102 WTA) продемонстрировала убедительную игру в своем первом поединке на хардовых кортах Дохи.
Для победы над седьмой сеяной отбора, представительницей Хорватии Антонией Ружич (№67 WTA), украинке понадобилось чуть больше часа. Матч завершился с идентичным счетом в обоих сетах - 6:2, 6:2.
По ходу встречи, которая длилась 1 час 14 минут, Стародубцева полностью контролировала ход событий.
Юлия реализовала 4 брейк-поинта, при этом не позволив сопернице создать ни одного шанса на собственной подаче.
Показатели украинки: 1 эйс и 1 двойная ошибка. В свою очередь, Ружич отметилась одной подачей навылет и допустила две ошибки на сервисе.
Это была первая очная встреча теннисисток на профессиональном уровне. Победа в Катаре позволила Юлии прервать неудачную серию из двух поражений и улучшить свою статистику в 2026 году до семи побед в одиннадцати матчах.
Кто станет следующей соперницей
Впереди Стародубцеву ждет финальный раунд квалификации.
За место в основном раунде турнира с призовым фондом более 4 миллионов долларов она поспорит с победительницей пары Моюка Учидзима (Япония) - Ребекка Шрамкова (Словакия).
Стоит отметить, что 6 февраля игровую программу продолжают и другие представительницы Украины.
В частности, Александра Олейникова и Дарья Снигур выступят в полуфиналах турнира WTA 250, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.
