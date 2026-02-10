Кто изображен на шлеме Гераскевича, который запретил МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, кто изображен на его "шлеме памяти", в котором он вышел на трассу во время тренировок на зимних Олимпийских играх-2026 и который впоследствии запретил МОК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спортсмена Tribuna.com.
Как рассказал Гераскевич, на шлеме размещены более двух десятков портретов украинских атлетов, жизнь которых оборвала война. По словам скелетониста, этот дизайн был создан специально как жест памяти и уважения.
Среди изображенных - представители различных видов спорта: биатлонисты, боксеры, легкоатлеты, фигуристы, хоккеисты, тренеры, а также дети-спортсмены.
Среди них:
Таким образом атлет решил почтить память коллег, погибших в результате полномасштабного вторжения России.
Впрочем, инициатива спортсмена вызвала негативную реакцию Международного олимпийского комитета.
МОК запретил спортсмену использовать шлем как во время тренировок, так и непосредственно на соревнованиях. Причины решения официально не детализировались. Отмечалось, что оно связано "с регламентом экипировки и правилами нейтральности на Играх".
Гераскевич заявил, что не согласен с запретом и намерен его обжаловать, отстаивая право выступать с символикой, которая чтит память погибших.
На ситуацию уже отреагировали в Украине. В частности, президент Владимир Зеленский публично выразил поддержку спортсмену.
Также Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в специальном "шлеме памяти".
