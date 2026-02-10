Кто изображен на шлеме Гераскевича, который запретил МОК

Кому посвящен шлем

Как рассказал Гераскевич, на шлеме размещены более двух десятков портретов украинских атлетов, жизнь которых оборвала война. По словам скелетониста, этот дизайн был создан специально как жест памяти и уважения.

Среди изображенных - представители различных видов спорта: биатлонисты, боксеры, легкоатлеты, фигуристы, хоккеисты, тренеры, а также дети-спортсмены.

Среди них:

Евгений Малышев, биатлонист

Дмитрий Шарпар, фигурист

Павел Ищенко, стронгмен

Максим Галиничев, боксер

Андрей Куценко, велогонщик

Алексей Логинов, хоккеист

Карина Бахур, кикбоксинг

Никита Козубенко, прыжки в воду

Роман Полищук, легкая атлетика

Андрей Яременко, греко-римская борьба

Тарас Шпук, тренер команды Invictus Games

Федор Епифанов, фехтование

Екатерина Троян, легкая атлетика

Владимир Андрощук, легкая атлетика

Алексей Хабаров, пулевая стрельба

Дарья Курдель, танцы

Иван Кононенко, актер и спортсмен

Алина Перегудова (ребенок), тяжелая атлетика

Екатерина Дяченко (ребенок), художественная гимнастика

Виктория Ивашко (ребенок), дзюдо

Мария Лебедь (ребенок), спортивные танцы

Назар Зуй (ребенок), бокс

Таким образом атлет решил почтить память коллег, погибших в результате полномасштабного вторжения России.

Реакция МОК

Впрочем, инициатива спортсмена вызвала негативную реакцию Международного олимпийского комитета.

МОК запретил спортсмену использовать шлем как во время тренировок, так и непосредственно на соревнованиях. Причины решения официально не детализировались. Отмечалось, что оно связано "с регламентом экипировки и правилами нейтральности на Играх".

Гераскевич заявил, что не согласен с запретом и намерен его обжаловать, отстаивая право выступать с символикой, которая чтит память погибших.

Реакция Украины

На ситуацию уже отреагировали в Украине. В частности, президент Владимир Зеленский публично выразил поддержку спортсмену.

Также Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в специальном "шлеме памяти".