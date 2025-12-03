Хто вийде на паркет "Танців з зірками": розкрито імена перших шести танцівників
Стали відомі перші імена партнерів зірок у благодійному випуску "Танці з зірками. Рух до життя". Серед них - чемпіони світу, фіналісти проєкту та зіркові хореографи, що вже підкорювали популярну танцювальну сцену країни.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку проєкту в Instagram.
Євген Кот
Хореограф, режисер-постановник та переможець "Танців з зірками". Автор всеукраїнського шоу "Танцюй зі мною, Україно". Виходив на паркет з Дорофєєвою, Мішель Андраде, а здобув перемогу з Ксенією Мішиною.
Євген Кот (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Юлія Сахневич
Танцівниця тричі брала участь у "Танцях з зірками" та навіть проходила у фінал. Чемпіонка Європи та світу з латиноамериканських танців. Підкорювала паркет з Павло Вишняковим, Даніелем Салемом та Позитивом, за якого згодом вийшла заміж.
Юлія Сахневич (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Олександр Прохоров
Срібний призер "Танців з зірками-6" та хореограф, співзасновник благодійних майстер-класів, а також артист шоупрограм та концертних проєктів. Він запам'ятався виступами з Анітою Луценко та Ганною Різатдіновою.
Олександр Прохоров (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Анна Манжула
Танцівниця міжнародного рівня, яка виступала в театрах Іспанії та Португалії, у французькому цирку та гастролювала Україною. Також брала участь в шоу Євгена Кота.
Анна Манжула (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Антон Нестерко
П'ятиразовий чемпіон України та учасник "Танців з зірками". Перемагав на відкритих чемпіонатах Італії, Німеччини та Великої Британії. Раніше брав участь в проєкті в парі з Джамалою.
Антон Нестерко (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Павло Сімакін
Учасник телевізійних шоу та проєктів, хореограф. Працював із Наталією Могилевською, Артемом Пивоваровим, Дорофєєвою, Златою Огнєвіч та багатьма іншими.
Павло Сімакін (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Що відомо про повернення "Танців з зірками"
Проєкт повертається після чотирирічної паузи з благодійною метою. Це буде передноворічний спецвипуск, який пройде під слоганом "Рух до життя".
У святковому епізоді виступлять дев'ять учасників. На паркет вийдуть ветеранка, Руслана Данілкіна, стендап-комік Василь Байдак, ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс, фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич, ведуча новин Наталя Островська, колишній "Холостяк" Нікіта Добринін, теведуча Наталі Сотник, співачка KOLA та актор Павло Текучев.
Кожен із них танцюватиме в парі з професійним українським танцівником, імена яких проєкт почав поступово розкривати. А оцінюватимуть виступи військовий та хореограф Дмитро Дікусар, балерина Катерина Кухар, співачка та зірка попередніх сезонів шоу Наталія Могилевська та артист MONATIK.
