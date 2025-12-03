Кто выйдет на паркет "Танців з зірками": раскрыты имена первых шести танцовщиков

Стали известны первые имена партнеров звезд в благотворительном выпуске "Танці з зірками. Рух до життя". Среди них - чемпионы мира, финалисты проекта и звездные хореографы, которые уже покоряли популярную танцевальную сцену страны.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу проекта в Instagram .

Евгений Кот

Хореограф, режиссер-постановщик и победитель "Танців з зірками". Автор всеукраинского шоу "Танцюй зі мною, Україно". Выходил на паркет с Дорофеевой, Мишель Андраде, а одержал победу с Ксенией Мишиной.

Евгений Кот (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Юлия Сахневич

Танцовщица трижды участвовала в "Танцях з зірками" и даже проходила в финал. Чемпионка Европы и мира по латиноамериканским танцам. Покоряла паркет с Павлом Вишняковым, Даниэлем Салемом и Позитивом, за которого впоследствии вышла замуж.

Юлия Сахневич (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Александр Прохоров

Серебряный призер "Танців з зірками-6" и хореограф, соучредитель благотворительных мастер-классов, а также артист шоу-программ и концертных проектов. Он запомнился выступлениями с Анитой Луценко и Анной Ризатдиновой.

Александр Прохоров (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Анна Манжула

Танцовщица международного уровня, которая выступала в театрах Испании и Португалии, во французском цирке и гастролировала по Украине. Также принимала участие в шоу Евгения Кота.

Анна Манжула (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Антон Нестерко

Пятикратный чемпион Украины и участник "Танців з зірками". Побеждал на открытых чемпионатах Италии, Германии и Великобритании. Ранее участвовал в проекте в паре с Джамалой.

Антон Нестерко (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Павел Симакин

Участник телевизионных шоу и проектов, хореограф. Работал с Натальей Могилевской, Артемом Пивоваровым, Дорофеевой, Златой Огневич и многими другими.

Павел Симакин (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Что известно о возвращении "Танців з зірками"

Проект возвращается после четырехлетней паузы с благотворительной целью. Это будет предновогодний спецвыпуск, который пройдет под слоганом "Рух до життя".

В праздничном эпизоде выступят девять участников. На паркет выйдут ветеран Руслана Данилкина, стендап-комик Василий Байдак, ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс, фронтмен группы O.Torvald Женя Галич, ведущая новостей Наталья Островская, бывший "Холостяк" Никита Добрынин, телеведущая Наталья Сотник, певица KOLA и актер Павел Текучев.

Каждый из них будет танцевать в паре с профессиональным украинским танцовщиком, имена которых проект начал постепенно раскрывать. А оценивать выступления будут военный и хореограф Дмитрий Дикусар, балерина Екатерина Кухар, певица и звезда предыдущих сезонов шоу Наталья Могилевская и артист MONATIK.