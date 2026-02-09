Хто виступить у біатлоні в першій особистій гонці ОІ-2026: тренери збірної України зробили вибір

Хто представить Україну

20-кілометрова дистанція у чоловіків стане першим особистим стартом біатлоністів на Іграх. Вона відбудеться у вівторок, 10 лютого та стартує о 14:30 за київським часом.

До складу збірної України увійшли:

Дмитро Підручний

Віталій Мандзин

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Для Підручного та Мандзина це буде другий виступ на нинішній Олімпіаді – раніше вони допомогли команді посісти восьме місце у змішаній естафеті.

Лесюк уперше у кар'єрі дебютує на олімпійському рівні, а Дудченко має досвід попередніх Ігор.

До складу несподівано не потрапив 21-річний Богдан Борковський. За словами тренерки збірної Надії Білової, спортсмена планують заявити на спринт, який відбудеться у п’ятницю, 13 лютого.

Українці в індивідуальних гонках

Найкращий історичний результат України в олімпійській індивідуальній гонці належить Дмитру Підручному – 18-те місце на Іграх у Пекіні-2022. Тоді ж Антон Дудченко фінішував 50-м.

У поточному сезоні стабільніше за інших у цій дисципліні виступає Віталій Мандзин – він посідає 30-те місце в індивідуальному заліку та нещодавно показав 15-й результат на етапі Кубка світу в Новому Месті.

Підручний цього сезону індивідуальні гонки Кубка світу не бігав, Лесюк один раз фінішував у заліковій зоні (36-й), а Дудченко двічі залишався поза топ-50.