RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Кто выступит в биатлоне в первой личной гонке ОИ-2026: тренеры сборной Украины сделали выбор

Дмитрий Пидручный (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на мужскую индивидуальную гонку Олимпийских игр-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

Кто представит Украину

20-километровая дистанция у мужчин станет первым личным стартом биатлонистов на Играх. Она состоится во вторник, 10 февраля и стартует в 14:30 по киевскому времени.

В состав сборной Украины вошли:

  • Дмитрий Пидручный
  • Виталий Мандзин
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк

Для Пидручного и Мандзина это будет второе выступление на нынешней Олимпиаде - ранее они помогли команде занять восьмое место в смешанной эстафете.

Лесюк впервые в карьере дебютирует на олимпийском уровне, а Дудченко имеет опыт предыдущих Игр.

В состав неожиданно не попал 21-летний Богдан Борковский. По словам тренера сборной Надежды Беловой, спортсмена планируют заявить на спринт, который состоится в пятницу, 13 февраля.

Украинцы в индивидуальных гонках

Лучший исторический результат Украины в олимпийской индивидуальной гонке принадлежит Дмитрию Пидручному - 18-е место на Играх в Пекине-2022. Тогда же Антон Дудченко финишировал 50-м.

В текущем сезоне стабильнее других в этой дисциплине выступает Виталий Мандзин - он занимает 30-е место в индивидуальном зачете и недавно показал 15-й результат на этапе Кубка мира в Новом Месте.

Пидручный в этом сезоне индивидуальные гонки Кубка мира не бегал, Лесюк один раз финишировал в зачетной зоне (36-й), а Дудченко дважды оставался вне топ-50.

Ранее мы представили расписание финалов и выступлений украинцев 9 февраля на Олимпиаде-2026.

Также рассказали обо всех триумфаторах 8 февраля и медальном зачете на Играх.

Читайте РБК-Украина в Google News
БиатлонСборная Украины