ua en ru
Пн, 09 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Олімпійські ігри-2026: розклад фіналів та виступів українців 9 лютого

Понеділок 09 лютого 2026 10:26
UA EN RU
Олімпійські ігри-2026: розклад фіналів та виступів українців 9 лютого 9 лютого на Іграх розіграють п'ять комплектів нагород (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У понеділок, 9 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 відбудеться третій змагальний день. Буде розіграно п'ять комплектів нагород. Україну представлять чотири атлети у двох видах спорту – санному та стрибках з трампліна.

Повний розклад фіналів та виступів вітчизняних атлетів – підкаже РБК-Україна.

Санний спорт: дебют українок

Першими з представників України на старт вийдуть санкарки Юліанна Туницька та Олена Смага, для яких це буде перший офіційний виступ на нинішній Олімпіаді.

О 18:00 спортсменки проведуть два перші заїзди. Ще два заплановані на вівторок. Переможницю визначать за сумою чотирьох спроб.

Стрибки з трампліна: надія на Марусяка

О 20:00 до змагань долучаться Євген Марусяк та Віталій Калініченко, які виступлять в основному раунді стрибків з нормального трампліна.

Протягом останнього року саме Марусяк закріпився в ролі лідера збірної, демонструючи стабільніші результати. Це дозволяє очікувати його виступ з обережним оптимізмом.

Розклад виступів українців 8 лютого:

  • 18:00. Санний спорт. Одномісні сани. Жінки. Перший + другий заїзд (Юліанна Туницька, Олена Смага)
  • 20:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін, основний раунд (Євген Марусяк, Віталій Калініченко)
  • 21:15. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін, фінальний раунд

П'ять фіналів

Загалом у понеділок буде розіграно п'ять комплектів олімпійських нагород. Чемпіона та призери визначаться у дисциплінах з фрістайлу, гірськолижного та ковзанярського спорту, сноуборді та стрибках з трампліна.

Медальні фінали 9 лютого:

  • 14:28. Фрістайл. Жінки. Слоупстайл
  • 15:00. Гірські лижі. Чоловіки. Комбінація (слалом)
  • 18:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м
  • 21:15. Сноуборд. Жінки. Біг-ейр
  • 21:15. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Нормальний трамплін

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

  • на телеканалі "Суспільне Спорт"
  • на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)
  • на сайті "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".

Раніше ми розповіли про всіх тріумфаторів 8 лютого та медальний залік на Олімпіаді-2026.

Також ми повідомили, що МОК подає сигнали про повернення росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
Новини
Трагедія у Богодухові: російський дрон убив 10-річного хлопчика та його матір у їхньому домі
Трагедія у Богодухові: російський дрон убив 10-річного хлопчика та його матір у їхньому домі
Аналітика
Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без контролю. Як Путін та Трамп розв’язують руки ядерним арсеналам США та РФ