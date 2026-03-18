Хто з ким зіграє в чвертьфіналі Ліги чемпіонів: суперники Луніна та Забарного визначилися у середу

У середу, 18 березня завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. За їхніми результатами визначилися пари чвертьфінальної стадії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Перші чотири учасники чвертьфіналів стали відомі у вівторок, 17 березня. Серед них і клуби українців – мадридський "Реал" Андрія Луніна та французький ПСЖ Іллі Забарного.
Результати матчів 17 березня:
Ще чотири матчі-відповіді пройшли у середу, 18 березня. Два з них – мали суто формальний характер, оскільки мадридський "Атлетіко" та особливо мюнхенська "Баварія" забезпечили собі суттєву перевагу у перших протистояннях.
В інших парах "Барселона", після нічиєї в Англії, вдома декласувала "Ньюкасл". А "Ліверпуль", також на власній арені, впевнено відіграв поразку від "Галатасарая".
Результати матчів 18 березня:
Таким чином остаточно стали відомі чвертьфінальні пари. На ПСЖ Забарного чекають протистояння з черговим англійським суперником – цього разу "Ліверпулем". А "Реал" Луніна зійдеться в найбільш цікавій суперечці стадії – з "Баварією".
Пари 1/4 фіналу:
Матчі пройдуть 7-8 та 14-15 квітня.
Переможці протистоянь вийдуть у півфінал, де 28-29 квітня та 5-6 травня визначать дві найсильніші команди розіграшу.
Фінал Ліги чемпіонів-2025/26 пройде 30 травня на "Пушкаш-Арені" в угорському Будапешті.
