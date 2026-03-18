Феєрія з дев'ятьма голами: "Барселона" та "Ньюкасл" видали божевільний матч у чвертьфіналі ЛЧ (відео)

На "Камп Ноу" визначився черговий учасник 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У матчі-відповіді місцева "Барселона" та англійський "Ньюкасл" влаштували справжню гольову перестрілку, забивши на двох дев'ять м'ячів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матч-відповідь

"Барселона" – "Ньюкасл" – 7:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Рафінья, 6, 72, Берналь, 18, Ямаль, 45+7 (пенальті), Фермін, 51, Левандовський, 56, 61 – Еланга, 15, 28

Драматичний перший тайм

Після нічиєї в Англії (1:1), доля путівки до чвертьфіналу вирішувалася в Барселоні.

Господарі відкрили рахунок уже на 6-й хвилині зусиллями Рафіньї. Проте "Ньюкасл" продемонстрував характер: рахунок зрівняв швед Антоні Еланга. Каталонці відповіли голом 18-річного Марка Берналя, проте Еланга знову відзначився, оформивши дубль. Варто зауважити, що така форма лідера атаки збірної Швеції є тривожним сигналом для тренерського штабу України, адже за вісім днів національні команди зійдуться у плей-оф відбору до ЧС-2026.

Інтрига в матчі зберігалася до кінця тайму, поки Ламін Ямаль не реалізував пенальті перед самою перервою – 3:2.

Розгром після перерви

У другому таймі підопічні Гансі Фліка повністю домінували на полі, відправивши у ворота Аарона Ремсдейла чотири "сухих" м'ячі. Дубль оформив досвідчений Роберт Левандовський, ще по одному разу відзначилися Фермін Лопес та Рафінья, який у підсумку також записав на свій рахунок два голи.

Хто вже вийшов до чвертьфіналу

"Барселона" стала п'ятим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів-2025/26 – слідом за мадридським "Реалом", французьким ПСЖ, англійським "Арсеналом" та португальським "Спортінгом". На цій стадії турніру каталонці гратимуть утретє поспіль.

Наступним суперником команди Фліка стане переможець у парі "Тоттенхем" – "Атлетіко" (перший матч виграли мадридці – 5:2). Матч-відповідь цих суперників – сьогодні о 22:00 за Києвом. Також у заключних поєдинках 1/8 фіналу грають "Ліверпуль" – "Галатасарай" (перша гра – 0:1) та "Баварія" – "Аталанта" (6:1).