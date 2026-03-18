Кто с кем сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов: соперники Лунина и Забарного определились в среду

В среду, 18 марта завершились матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. По их результатам определились пары четвертьфинальной стадии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Первые четыре участника четвертьфиналов стали известны во вторник, 17 марта. Среди них и клубы украинцев - мадридский "Реал" Андрея Лунина и французский ПСЖ Ильи Забарного.
Результаты матчей 17 марта:
Еще четыре ответных матча прошли в среду, 18 марта. Два из них - имели чисто формальный характер, поскольку мадридский "Атлетико" и особенно мюнхенская "Бавария" обеспечили себе существенное преимущество в первых противостояниях.
В других парах "Барселона", после ничьей в Англии, дома деклассировала "Ньюкасл". А "Ливерпуль", также на своей арене, уверенно отыграл поражение от "Галатасарая".
Результаты матчей 18 марта:
Таким образом окончательно стали известны четвертьфинальные пары. ПСЖ Забарного ждут противостояния с очередным английским соперником - на этот раз "Ливерпулем". А "Реал" Лунина сойдется в наиболее интересном споре стадии - с "Баварией".
Пары 1/4 финала:
Матчи пройдут 7-8 и 14-15 апреля.
Победители противостояний выйдут в полуфинал, где 28-29 апреля и 5-6 мая определят две сильнейшие команды розыгрыша.
Финал Лиги чемпионов-2025/26 пройдет 30 мая на "Пушкаш-Арене" в венгерском Будапеште.
