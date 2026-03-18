Кто с кем сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов: соперники Лунина и Забарного определились в среду

В среду, 18 марта завершились матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. По их результатам определились пары четвертьфинальной стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Лунин, Забарный и другие

Первые четыре участника четвертьфиналов стали известны во вторник, 17 марта. Среди них и клубы украинцев - мадридский "Реал" Андрея Лунина и французский ПСЖ Ильи Забарного.

Результаты матчей 17 марта:

"Спортинг" - "Буде-Глимт" - 5:0 (первый матч - 0:3)

"Арсенал" - "Байер" - 2:0 (первый матч -1:1)

"Манчестер Сити" - "Реал" - 1:2 (первый матч - 0:3)

"Челси" - ПСЖ - 0:3 (первый матч - 2:5)

Разгром от "Барсы" и камбэк "Ливерпуля"

Еще четыре ответных матча прошли в среду, 18 марта. Два из них - имели чисто формальный характер, поскольку мадридский "Атлетико" и особенно мюнхенская "Бавария" обеспечили себе существенное преимущество в первых противостояниях.

В других парах "Барселона", после ничьей в Англии, дома деклассировала "Ньюкасл". А "Ливерпуль", также на своей арене, уверенно отыграл поражение от "Галатасарая".

Результаты матчей 18 марта:

"Барселона" - "Ньюкасл" - 7:2 (первый матч - 1:1)

"Бавария" - "Аталанта" - 4:1 (первый матч - 6:1)

"Ливерпуль" - "Галатасарай" - 4:0 (первый матч - 1:1)

"Тоттенхэм" - "Атлетико" - 3:2 (первый матч - 2:5)

Четвертьфинальные битвы

Таким образом окончательно стали известны четвертьфинальные пары. ПСЖ Забарного ждут противостояния с очередным английским соперником - на этот раз "Ливерпулем". А "Реал" Лунина сойдется в наиболее интересном споре стадии - с "Баварией".

Пары 1/4 финала:

ПСЖ - "Ливерпуль"

"Реал" - "Бавария"

"Барселона" - "Атлетико"

"Спортинг" - "Арсенал"

Матчи пройдут 7-8 и 14-15 апреля.

Что дальше

Победители противостояний выйдут в полуфинал, где 28-29 апреля и 5-6 мая определят две сильнейшие команды розыгрыша.

Финал Лиги чемпионов-2025/26 пройдет 30 мая на "Пушкаш-Арене" в венгерском Будапеште.