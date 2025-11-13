ua en ru
Хто з Європи може вийти на ЧС-2026 вже сьогодні: список вирішальних матчів

Четвер 13 листопада 2025 13:00
UA EN RU
Хто з Європи може вийти на ЧС-2026 вже сьогодні: список вирішальних матчів Фото: Кріштіану Роналду може оформити вихід на свій шостий мундіаль (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У європейській кваліфікації чемпіонату світу-2026 у четвер, 13 листопада, відбудеться низка матчів, після яких одразу кілька збірних можуть оформити вихід на мундіаль або гарантувати собі місце у стикових матчах.

Про важливі поєдинки відбору сьогодні – розповідає РБК-Україна.

Група D

Турнірне становище: Франція – 10 очок, Україна – 7, Ісландія – 4, Азербайджан – 1

Збірна Франції може оформити вихід на чемпіонат світу у разі перемоги або нічиєї в матчі з Україною.

"Синьо-жовті" конкурують з Ісландією за право зіграти у плей-офф. Вирішальним тут стане очне протистояння у Варшаві (16 листопада).

Матчі сьогодні:

  • 19:00, Азербайджан – Ісландія
  • 21:45, Франція – Україна

Група F

Турнірне становище: Португалія – 10 очок, Угорщина – 5, Ірландія – 4, Вірменія – 3

Португалія вже гарантувала собі місце у топ-2. Вона може вийти на ЧС вже сьогодні, якщо обіграє Ірландію, або навіть зіграє внічию, за умови, що Угорщина втратить очки з Вірменією. Зазначимо, що в разі успіху, Кріштану Роналду оформить вихід на шостий для себе ЧС.

Угорщина в свою чергу може гарантувати собі місце у топ-2, якщо переможе Вірменію, а Ірландія програє Португалії.

Матчі сьогодні:

  • 19:00, Вірменія – Угорщина
  • 21:45, Ірландія – Португалія

Група I

Турнірне становище: Норвегія – 18 очок, Італія – 15, Ізраїль – 9, Естонія – 4, Молдова – 1

Тут залишились лише двоє потенційних учасників ЧС-2026 – Норвегія та Італія.

Скандинави можуть достроково кваліфікуватися на мундіаль, якщо переможуть Естонію, а Італія втратить очки в Молдові. Зазначимо, що матч Молдова – Італія розсудить українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.

В іншому випадку все вирішиться в очному протистоянні лідерів 16 листопада в Мілані.

Матчі сьогодні:

  • 19:00, Норвегія – Естонія
  • 21:45, Молдова – Італія

Група K

Турнірне становище: Англія – 18 очок, Албанія – 11, Сербія – 10, Латвія – 5, Андорра – 1

Англія вже забезпечила собі перше місце і кваліфікацію на ЧС-2026.

Албанія може закріпитися на другій сходинці, якщо обіграє Андорру, а Сербія програє англійцям.

Матчі сьогодні:

  • 21:45, Андорра – Албанія
  • 21:45, Англія – Сербія

У кого найбільше шансів

Таким чином, уже сьогодні прямі путівки на чемпіонаті світу можуть оформити Франція, Португалія та Норвегія.

Ще кілька збірних – Італія, Угорщина, Албанія – зможуть гарантувати собі участь у стикових матчах.

