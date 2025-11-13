ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Кто из Европы может выйти на ЧМ-2026 уже сегодня: список решающих матчей

Четверг 13 ноября 2025 13:00
UA EN RU
Кто из Европы может выйти на ЧМ-2026 уже сегодня: список решающих матчей Фото: Криштиану Роналду может оформить выход на свой шестой мундиаль (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В европейской квалификации чемпионата мира-2026 в четверг, 13 ноября, состоится ряд матчей, после которых сразу несколько сборных могут оформить выход на мундиаль или гарантировать себе место в стыковых матчах.

О важных поединках отбора сегодня - рассказывает РБК-Украина.

Группа D

Турнирное положение: Франция - 10 очков, Украина - 7, Исландия - 4, Азербайджан - 1

Сборная Франции может оформить выход на чемпионат мира в случае победы или ничьей в матче с Украиной.

"Сине-желтые" конкурируют с Исландией за право сыграть в плей-офф. Решающим здесь станет очное противостояние в Варшаве (16 ноября).

Матчи сегодня:

  • 19:00, Азербайджан - Исландия
  • 21:45, Франция - Украина

Группа F

Турнирное положение: Португалия - 10 очков, Венгрия - 5, Ирландия - 4, Армения - 3

Португалия уже гарантировала себе место в топ-2. Она может выйти на ЧМ уже сегодня, если обыграет Ирландию, или даже сыграет вничью, при условии, что Венгрия потеряет очки с Арменией. Отметим, что в случае успеха, Криштану Роналду оформит выход на шестой для себя ЧМ.

Венгрия в свою очередь может гарантировать себе место в топ-2, если победит Армению, а Ирландия проиграет Португалии.

Матчи сегодня:

  • 19:00, Армения - Венгрия
  • 21:45, Ирландия - Португалия

Группа I

Турнирное положение: Норвегия - 18 очков, Италия - 15, Израиль - 9, Эстония - 4, Молдова - 1

Здесь остались только двое потенциальных участников ЧМ-2026 - Норвегия и Италия.

Скандинавы могут досрочно квалифицироваться на мундиаль, если победят Эстонию, а Италия потеряет очки в Молдове. Отметим, что матч Молдова - Италия рассудит украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.

В противном случае все решится в очном противостоянии лидеров 16 ноября в Милане.

Матчи сегодня:

  • 19:00, Норвегия - Эстония
  • 21:45, Молдова - Италия

Группа K

Турнирное положение: Англия - 18 очков, Албания - 11, Сербия - 10, Латвия - 5, Андорра - 1

Англия уже обеспечила себе первое место и квалификацию на ЧМ-2026.

Албания может закрепиться на второй строчке, если обыграет Андорру, а Сербия проиграет англичанам.

Матчи сегодня:

  • 21:45, Андорра - Албания
  • 21:45, Англия - Сербия

У кого больше всего шансов

Таким образом, уже сегодня прямые путевки на чемпионате мира могут оформить Франция, Португалия и Норвегия.

Еще несколько сборных - Италия, Венгрия, Албания - смогут гарантировать себе участие в стыковых матчах.

Ранее мы вспомнили историю матчей сборной Украины с ее самым частым соперником - Францией.

Также узнайте, почему Ребров не внес двух ключевых исполнителей в заявку на матч с Францией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира
Новости
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт