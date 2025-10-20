"Хотів би залишитись рядовим": Хливнюк розкрив звання і пояснив свою роль у війську

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який встав на захист України ще на початку повномасштабної війни РФ проти України, розповів, що робить на фронті. За словами музиканта, він не мріє про високі звання та посади.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він розповів в інтерв'ю для Ukraїner, яке вже вийшло на YouTube.

Де служить Хливнюк

"Я частина загону "Хижак" Патрульної поліції України, прикомандированого до 426-го окремого батальйону морської піхоти України. Працюю в полі пілотом безпілотного ударного комплексу. Ми починали з простеньких, а зараз вже оперуємо всім, від "Мавіка" до уже серйозних великих літаків, які літають далеко, несуть важке", - розповів захисник.

За словами Хливнюка, він та його побратими використовують ті засоби, які надає держава, або на які донатять люди під час концертів в турах.

"По військовому званню я, мабуть, якийсь молодший сержант, а по поліцейському - це капрал. Хотів би залишитись рядовим, якщо чесно. Ну, серйозно, це я, може, чистун, але я не хочу робити кар'єри в силових структурах. Як я жартома кажу: то ж я по по-вашому рядовий, а там, у своєму світі, я вже давно полковник чи генерал, не знаю, як хочете", - пояснив Андрій.

Музикант наголосив, що не прагне отримати офіцерське звання. Для нього важливе інше.

"В малих групах і в загонах важливо не те, які ти маєш звання, а те, що ти можеш зробити, як ти це робиш, на що ти здатен, яка тобі випала роль в колективі, як ти її виконуєш. Є хтось, в когось руки більше лежать до логістики, в когось до стрілянини, в когось до інженерної справи, в когось до забезпечення", - розповів Хливнюк.

Також військовий пояснив свою роль в загоні. Він називає себе не взводним командиром, а командиром маленького загону.

"Це не той, хто сидить десь далеко в штабі. Я на роботу їжджу зі своїми людьми. Це все велика відповідальність і честь, безумовно, але я ще не настільки там командир, щоб не порадитись з усіма своїми бійцями, як зробити ту чи іншу задачу, як її виконати. Все одно треба разом сісти і це зробити", - зазначив

"Всі отримують задачі згори, всі думають, як це зробити, як це втілити, в який спосіб, якими засобами, якою кількістю людей. Тоді допомагають суміжні люди. Там уже немає різниці, хто ти, який у тебе піксель: синій, чорний, зелений. Всі, якщо ви адекватні і нормальні люди, ви починаєте взаємодіяти дуже сильно. Від цього залежать ваші життя і здоров'я", - додав він.