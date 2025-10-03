Ірена Карпа зізналася, чому роман з Андрієм Хливнюком не мав майбутнього
Співачка та письменниця Ірена Карпа пролила світло на свій короткотривалий роман з лідером "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Вона зізналася, чому ці стосунки не мали перспективи.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Карпа розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Що сказала Ірена Карпа про роман з Хливнюком
У розмові з ведучим артистка зізналася, чи могли стосунки між нею та музикантом перерости у щось серйозне.
"Ні. Дуже різні люди просто. Дуже його поважаю. Прекрасний співак, але ні", - сказала вона.
На уточнення, що ж тоді привабило її у колезі, Ірена відповіла філософськи.
"Люди притягаються, в них з'являється інтерес, потім інтерес пропадає. Це нормально. Ми вже з висоти свого віку і досвіду можемо про це говорити", - пояснила вона.
Таким чином, письменниця дала зрозуміти, що їхній роман був скоріше захопленням, ніж спробою побудувати тривалий союз.
Що раніше казала Карпа про стосунки з Хливнюком
Вперше про роман вона розповіла ще у 2019 році в програмі "Світське життя". Тоді вона прямо заявила, що між ними був "бурхливий роман". Це сталося у студентські роки, задовго до появи гурту "Бумбокс".
"Це була зовсім невідома група "Мандариновий рай". І ми були такі ще "угловатые подростки", - згадала тоді вона.
Ірена Карпа розповіла про роман з Хливнюком (фото: instagram.com/qarpa)
Особисте життя Ірени Карпи
Нагадаємо, артистка була тричі заміжня. Нині вона живе з французьким дипломатом Людовиком-Кирилом Требюше, з яким одружилася у 2018 році.
Від попереднього шлюбу з американським фінансистом Норманом Генсеном письменниця виховує двох доньок - Кору та Каю.
Першим чоловіком у 2008 році став журналіст і письменник Антон Фрідлянд, проте за рік союз розпався.
Ірена Карпа з чоловіком Людовиком (фото: instagram.com/qarpa)
