"Хочу играть на максимальном уровне". Гуцуляк сделал заявление об отстранении от "Полесья"

Четверг 15 января 2026 12:02
UA EN RU
"Хочу играть на максимальном уровне". Гуцуляк сделал заявление об отстранении от "Полесья"
Автор: Андрей Костенко

Вингер житомирского "Полесья" Алексей Гуцуляк впервые публично прокомментировал свое отстранение от основного состава и перевод в юношескую команду клуба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий футболиста для Tribuna.

"Был исключен в последний момент"

По словам игрока, на протяжении всего срока контракта он не давал оснований сомневаться в своем профессионализме и преданности команде.

"На протяжении всего контракта я не давал ни одного повода сомневаться в своем профессионализме, преданности команде и желании помочь клубу прогрессировать. Но я действительно был в последний момент исключен из состава команды "Полесье" на сборы, а по распоряжению руководства сейчас тренируюсь с U-19", - пояснил вингер.

"Моя позиция проста"

Гуцуляк подчеркнул, что не планирует публично критиковать решение руководства клуба. А главной мотивацией для игрока остается игровая практика и реализация спортивных целей как на клубном, так и на международном уровне.

"Моя позиция проста - мне нужна возможность играть в футбол, на максимальном уровне отработать свой контракт с "Полесьем", помочь клубу в борьбе за чемпионство и вместе со сборной Украины бороться за выход на чемпионат мира 2026 года. Для меня это мечта, к которой мы все вместе с командой шли достаточно долго", - отметил Гуцуляк.

Футболист добавил, что сейчас считает необходимым ограничиться этой позицией, сохраняя уважение к клубу и его болельщикам.

Кадровые решения "Полесья"

Напомним, что вместе с Гуцуляком в юношескую команду "Полесья" был переведен защитник Сергей Чоботенко. Оба игрока не сумели договориться с клубом о продлении контрактов.

Гуцуляк в нынешнем сезоне провел 19 матчей за "Полесье", в которых забил три гола и отдал четыре ассиста. Также он стал лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году - 5 голов в 9-ти поединках.

Действующий контракт футболиста с житомирским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Кто такой Алексей Гуцуляк

28-летний полузащитник житомирского "Полесья" и сборной Украины. Уроженец села Красилов Хмельницкой области. Воспитанник Львовского государственного училища физической культуры.

Профессиональную карьеру начал во львовских "Карпатах", где в 2015 году дебютировал в УПЛ. В разные годы выступал за черниговскую "Десну", "Днепр-1", а также находился в аренде в структуре испанского "Вильярреала". Летом 2024 года подписал двухлетний контракт с "Полесьем".

Выступал за юношеские и молодежную сборные Украины. Дебют за национальную команду состоялся в плей-офф отбора на Евро-2024 в матче против Боснии и Герцеговины (2:1). В марте 2025 года забил дебютный гол за сборную Украины в поединке плей-офф Лиги наций с Бельгией (3:1).

