UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Хливнюк розкрив шалену суму гонорару, від якого відмовився: "Треба було агітувати"

Андрій Хливнюк (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Фронтмен гурту "Бумбокс" і військовий Андрій Хливнюк розкрив деталі політичної пропозиції, від якої відмовився. За участь пропонували шалений гонорар!

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів інтерв'ю YouTube-проєкту "Бомбардир".

За що гурту "Бумбокс" пропонували шалений гонорар

За роки музичної кар'єри був випадок, коли гурту пропонували захмарні гроші за участь у політичній агітації. 

"Майже мільйон доларів - близько 800 тисяч. Треба було агітувати за політичну партію", - розповів він.

Попри величезну суму, гурт свідомо відкинув пропозицію.

 Гурт "Бумбокс" відмовився від участі в політичній агітації (скриншот)​

Що сказав Хливнюк про заробітки під час війни​​​​​​

Музикант також зізнався, що зараз його доходи значно впали через війну. Вони переважно дають благодійні концерти, а більшу частину заробітку спрямовують на потреби ЗСУ.

"Якби не було війни, заробляв би й далі круто. Концерти (благодійні - ред.) - це моя примха і моя пристрасть. Ти можеш так і не робити. І я не розумію, як можна під час війни намагатися збагатитися. Це маячня, шизофренія", - сказав він.


Що відомо про військову службу Хливнюка 

Нагадаємо, музикант захищає Україну у загоні "Хижак" Патрульної поліції, який належить до 426-го окремого батальйону морської піхоти. Він служить там від початку повномасштабного російського вторгнення.

Андрій працює в полі пілотом безпілотного ударного комплексу. Він та його побратими використовують засоби, які надає держава, або ті, на які донатять люди під час концертів в турах.

Водночас Хливнюк зізнався, що не прагне стати офіцером. Він не мріє про кар'єру в силових структурах. Нині має звання молодшого сержанта.

"По військовому званню я, мабуть, якийсь молодший сержант, а по поліцейському - це капрал. Хотів би залишитись рядовим, якщо чесно", - казав раніше він.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
БумбоксАндрій ХливнюкНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесуЗірки