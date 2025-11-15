Хливнюк відмовився перекладати легендарні хіти "Бумбоксу" та озвучив причину

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю музиканта YouTube-проєкту "Бомбардир".

Чому Хливнюк не перекладатиме російськомовні хіти

Хоча на закордонних концертах часом деякі українці просять про виконання пісень "Вахтерам" або "Та4то", сам музикант не бачить потреби в їхньому перекладі на українську мову.

"Не хочу їх перекладати. Це мої діти, чого я їх буду… Ну вони вже були, це історія, воно відбулося. Навіщо мені їх перекладати, якщо я інша людина?" - сказав він.

За словами Андрія, ці композиції залишилися в минулому. Тепер він робить ставку на нові пісні.

"Пиши нові пісні. Перекладають і переаранжують ті, хто нових не пише. Було і було. Вони живуть своїм життям в інтернеті - клас", - додав він.

Чому "Бумбокс" не перекладає старі хіти на українську (скриншот)​

​​​​​​Водночас фронтмен позитивно оцінив українськомовні кавери на ці хіти.

"Непогано. Вони дали можливість іншим артистам заявити про себе і хай, буває таке. Клас", - поділився він.

Роман Бебех припустив, що українська культура виграла б від перекладених версій пісень "Бумбоксу". Проте Хливнюк вважає, що не варто перебільшувати власну роль у культурному процесі.

"Не думай сильно про себе в культурі. Спробуй про культуру в собі подумати. До речі, це якийсь російський театральний митець сказав цю фразу. Чого думати про те, яке маєш значення в культурі? Може корона вирости дуже швидко", - зазначив він.

Хливнюк дав зрозуміти, що популярність не повинна формувати хибне відчуття значущості.

"Стаєш більш відомим і нав'язується стереотип, що ти мусиш щось там нести. Це стане зрозуміло, коли твої кісточки вже в земельці опиняться. А до того - не парся. Живи собі. Хто ти там є?" - поділився він.



Нагадаємо, Хливнюк від початку повномасштабного російського вторгнення встав на захист країни, а його виконання пісні "Ой, у лузі червона калина" стало одним із символів українського спротиву.

У жовтні музикант розвіяв чутки про свою військову службу. Він входить до складу загону "Хижак", який прикомандирований до 426-го окремого батальйону морської піхоти.

"Працюю в полі пілотом безпілотного ударного комплексу. Ми починали з простеньких, а зараз вже оперуємо всім: від "Мавіка" до серйозних великих літаків, які літають далеко, несуть важке", - розповів раніше він.