ХІТ проти найсильнішої команди Європи: як завершився матч-відповідь футзальної ЛЧ

Футзал, Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, матч-відповідь

"Пальма" (Іспанія) – ХІТ (Україна) – 4:2 (перший матч – 2:2)

Голи: Рівіллос, 8, 24, Аліссон, 34, Ернесто, 35 – Жук, 29, 38

Деталі матчу

Після домашньої нічиєї (2:2) українцям для виходу в чвертьфінал потрібна була перемога. Однак вже старт гри видався для них складним. Уже на 8-й хвилині господарі відкрили рахунок. ХІТ міг пропустити більше, але команда неодноразово рятували ефектні сейви голкіпера Олександра Сухова.

На початку другого тайму "Пальма" подвоїла перевагу після позиційної помилки українців, коли голкіпер вимушено залишив ворота.

Євген Жук на 29-й хвилині повернув ХІТ у гру, однак іспанці оперативно відповіли двома влучними ударами Аліссона та Ернесто. Жук оформив дубль за дві хвилини до сирени, проте врятувати матч уже не вдалося.

Переможець трьох останніх розіграшів ЛЧ впевнено підтвердив статус фаворита. Іспанці йдуть далі, а чемпіон України залишає турнір.

ХІТ у Лізі чемпіонів-2025/26

Столична команда впевнено пройшла груповий етап, здобувши три перемоги в трьох матчах. Це дозволило вийти до 1/8 фіналу, але там суперником стала "Пальма" – одна з найсильніших команд Європи.

У першій грі суперники розійшлися бойовою нічиєю 2:2, але у матчі-відповіді клас іспанського гранда став визначальним.