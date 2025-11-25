Сенсація в Лізі чемпіонів: Український "ХІТ" вистояв проти чинного чемпіона Європи

Чемпіон України з футзалу київський ХІТ стартував у плей-офф Ліги чемпіонів 2025/26 з нічиєї проти чинного переможця турніру іспанської Пальми. Матч завершився з рахунком 2:2 і залишив інтригу перед вирішальною грою на полі суперника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Шлях "ХІТа" до елітного раунду

Свій виступ у поточному розіграші Ліги чемпіонів "ХІТ" розпочав із групового етапу.

Команда продемонструвала стовідсотковий результат, здобувши три перемоги у трьох матчах, що дозволило їй впевнено пройти до наступного, елітного раунду.

Серед 16 команд, які продовжили боротьбу за престижний трофей, кияни потрапили на найскладнішого з можливих опонентів.

Перебіг драматичного протистояння

Гості, які є безумовними фаворитами пари, змогли відкрити рахунок на шостій хвилині поєдинку. Після вдало розіграного ауту, дев'ятий номер "Пальми", Чаруто, завдав точного удару і вразив ворота українського голкіпера Олександра Сухова.

Однак, "ХІТ" продемонстрував стійкість та зрівняв рахунок вже через чотири хвилини. Атаку киян завершив Артур Подлюк.

Спочатку Ігор Чернявський потужно пробив, змусивши голкіпера іспанців, Луана Мюллера, парирувати м'яч, але Подлюк виявився найспритнішим на добиванні та відправив його у сітку - 1:1.

Невдовзі, на 16-й хвилині, господарі вийшли вперед. Ігор Чернявський, капітан команди, ефектно змістився з лівого флангу до центру і завдав разючого удару, влучивши прямо у праву "дев'ятку" воріт Мюллера.

Таким чином, український клуб пішов на перерву, ведучи в рахунку проти чемпіона Європи - 2:1.

Розв'язка у другому таймі

У другій половині матчу іспанці докладали максимальних зусиль, щоб зрівняти становище. Їм вдалося досягти мети за три хвилини до фінального свистка. У ворота "ХІТа" було призначено пенальті, яке бездоганно реалізував Фабінью, встановивши остаточний рахунок у матчі - 2:2.

Нічия 2:2 залишає інтригу в цьому протистоянні перед матчем-відповіддю.

Матч-відповідь, який визначить чвертьфіналіста турніру, відбудеться вже цієї п'ятниці, 5 грудня, на домашній арені іспанської "Пальми".

Переможець цієї напруженої пари в наступному раунді зіграє проти сильнішого у протистоянні між косовською "Приштиною 01" та латвійською "Ригою".