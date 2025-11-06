ua en ru
Чт, 06 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"ХИТ" узнал соперника в Лиге чемпионов: украинцам предстоит дуэль с грандом Испании

Четверг 06 ноября 2025 15:36
UA EN RU
"ХИТ" узнал соперника в Лиге чемпионов: украинцам предстоит дуэль с грандом Испании ФК "ХИТ" узнал соперника в Лиге чемпионов по футзалу (фото: ФК "ХИТ" Киев)
Автор: Екатерина Урсатий

Состоялась жеребьевка элит-раунда футзальной Лиги чемпионов сезона 2025/26. По ее итогам киевский "ХИТ" встретится с испанской "Пальмой" в борьбе за выход в четвертьфинал турнира.

С кем сыграет украинский клуб - сообщает РБК-Украина.

Как "ХИТ" попал в элитраунд

Украинский коллектив пробился в топ-16 континентальных соревнований, выиграв группу Лиги B.

Команда одержала три победы в трех матчах, набрав девять очков и опередив ближайшего преследователя, "Киев Футзал", на пять баллов.

Перед жеребьевкой участников поделили на две корзины - сеяных и несеяных. "ХИТ" попал в число несеяных команд, куда вошли победители пути "B" и третьи места пути "A".

Среди сеяных оказались клубы, которые финишировали в топ-2 своего пути основного раунда.

Результаты жеребьевки

  • "Фортуна Хьерринг" (Дания) - "Этуаль" (Франция)
  • "Семей" (Казахстан) - "Пяст" (Польша)
  • "ХИТ" (Украина) - "Пальма" (Испания)
  • "Приштина" (Косово) - "Рига" (Латвия)
  • "Араз" (Азербайджан) - "Бенфика" (Португалия)
  • АЕК (Греция) - "Спортинг" (Португалия)
  • "Андерлехт" (Бельгия) - "Кайрат" (Казахстан)
  • "Сент-Эндрюс" (Мальта) - "Джимби Картахена" (Испания)

Интересно, что "ХИТ" уже имел опыт игры с "Пальмой" в сезоне 2023/24. Тогда команды разошлись миром - 2:2.

Формат элитраунда

На этом этапе 16 команд сформировали восемь пар, которые проведут матчи в формате плей-офф из двух встреч - дома и на выезде. Несеянные команды, среди которых и "ХИТ", будут принимать соперников в первых поединках.

Первые матчи состоятся 24 ноября, а ответные матчи - 5 декабря 2025 года. Победители пар по сумме двух игр выйдут в четвертьфинал, запланированный на период с 23 февраля по 6 марта 2026 года.

Финал четырех состоится 8-10 мая 2026 года, где определится новый чемпион Европы по футзалу.

Также читайте, будет ли футзал на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Кроме того, смотрите, как выглядит мяч чемпионата мира-2026, и узнайте в чем его уникальность.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
Новости
Почти 2600 горняков под землей. РФ обесточила шахты на Днепропетровщине
Почти 2600 горняков под землей. РФ обесточила шахты на Днепропетровщине
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины