ХІТ дізнався майбутніх суперників у плей-офф футзальної ЛЧ: повний список

Неділя 02 листопада 2025 11:57
ХІТ дізнався майбутніх суперників у плей-офф футзальної ЛЧ: повний список Фото: Чемпіони України вийшли в 1/8 фіналу ЛЧ (instagram.com/fc.xit.kyiv)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон України з футзалу – столичний ХІТ впевнено пройшов груповий раунд Ліги чемпіонів і тепер зіграє в 1/8 фіналу турніру.

Про подальший шлях у змаганні та потенційних суперників – розповідає РБК-Україна.

Як ХІТ пробився в плей-офф

Кияни вибороли перше місце у групі, здобувши три перемоги в трьох матчах. Чемпіони випередили інший український клуб – "Київ Футзал", а також словенську "Вргніку" та "Форсу" з Північної Македонії.

Це вже другий в історії вихід ХІТа в еліт-раунд. У сезоні-2023/24 команда також грала на цій стадії, але посіла третє місце у групі та завершила виступи в турнірі.

Новий формат ЛЧ: що змінилося

Починаючи з сезону-2025/26, структура турніру зазнала змін. Замість другого групового етапу запроваджено стадію плей-офф, що стартує з 1/8 фіналу.

Участь в еліт-раунді, як і раніше, беруть 16 команд, але тепер вони утворять вісім пар та гратимуть на виліт.

Потенційні суперники

ХІТ потрапив до числа несіяних команд. Разом з ним під час жеребкування в такому статусі перебуватимуть:

  • "Приштина" (Косово)
  • "Сент-Ендрюс" (Мальта)
  • "Семей" (Казахстан)
  • "Араз" (Азербайджан)
  • "Гернінг" (Данія)
  • АЕК (Греція)
  • "Жальгіріс" (Литва") або "Андерлехт" (Бельгія)

У 1/8 фіналу ці команди перетнуться з сіяними суперниками. Отже серед потенційних опонентів чемпіона України такі клуби:

  • "Пальма" (Іспанія)
  • "Картахена" (Іспанія)
  • "Спортинг" (Португалія)
  • "Бенфіка" (Португалія)
  • "Кайрат" (Казахстан)
  • "Етуаль" (Франція)
  • "Рига" (Латвія)
  • "П'яст" (Польща)

Протистояння проходитимуть у два матчі – вдома та на виїзді. Переможці вийдуть до чвертьфіналу.

Коли жеребкування і матчі

Жеребкування еліт-раунду ЛЧ пройде у четвер, 6 листопада.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 24 листопада, а матчі-відповіді – 5 грудня.

Раніше ми повідомили про прогнози на матч "Шахтар" – "Динамо" та де дивитися головний поєдинок півріччя в УПЛ.

Також читайте, чи буде футзал на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

