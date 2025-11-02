ХІТ дізнався майбутніх суперників у плей-офф футзальної ЛЧ: повний список
Чемпіон України з футзалу – столичний ХІТ впевнено пройшов груповий раунд Ліги чемпіонів і тепер зіграє в 1/8 фіналу турніру.
Про подальший шлях у змаганні та потенційних суперників – розповідає РБК-Україна.
Як ХІТ пробився в плей-офф
Кияни вибороли перше місце у групі, здобувши три перемоги в трьох матчах. Чемпіони випередили інший український клуб – "Київ Футзал", а також словенську "Вргніку" та "Форсу" з Північної Македонії.
Це вже другий в історії вихід ХІТа в еліт-раунд. У сезоні-2023/24 команда також грала на цій стадії, але посіла третє місце у групі та завершила виступи в турнірі.
Новий формат ЛЧ: що змінилося
Починаючи з сезону-2025/26, структура турніру зазнала змін. Замість другого групового етапу запроваджено стадію плей-офф, що стартує з 1/8 фіналу.
Участь в еліт-раунді, як і раніше, беруть 16 команд, але тепер вони утворять вісім пар та гратимуть на виліт.
Потенційні суперники
ХІТ потрапив до числа несіяних команд. Разом з ним під час жеребкування в такому статусі перебуватимуть:
- "Приштина" (Косово)
- "Сент-Ендрюс" (Мальта)
- "Семей" (Казахстан)
- "Араз" (Азербайджан)
- "Гернінг" (Данія)
- АЕК (Греція)
- "Жальгіріс" (Литва") або "Андерлехт" (Бельгія)
У 1/8 фіналу ці команди перетнуться з сіяними суперниками. Отже серед потенційних опонентів чемпіона України такі клуби:
- "Пальма" (Іспанія)
- "Картахена" (Іспанія)
- "Спортинг" (Португалія)
- "Бенфіка" (Португалія)
- "Кайрат" (Казахстан)
- "Етуаль" (Франція)
- "Рига" (Латвія)
- "П'яст" (Польща)
Протистояння проходитимуть у два матчі – вдома та на виїзді. Переможці вийдуть до чвертьфіналу.
Коли жеребкування і матчі
Жеребкування еліт-раунду ЛЧ пройде у четвер, 6 листопада.
Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 24 листопада, а матчі-відповіді – 5 грудня.
