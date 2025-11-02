ХИТ узнал будущих соперников в плей-офф футзальной ЛЧ: полный список
Чемпион Украины по футзалу - столичный ХИТ уверенно прошел групповой раунд Лиги чемпионов и теперь сыграет в 1/8 финала турнира.
О дальнейшем пути в соревновании и потенциальных соперниках - рассказывает РБК-Украина.
Как ХИТ пробился в плей-офф
Киевляне завоевали первое место в группе, одержав три победы в трех матчах. Чемпионы опередили другой украинский клуб - "Киев Футзал", а также словенскую "Вргнику" и "Форсу" из Северной Македонии.
Это уже второй в истории выход ХИТа в элит-раунд. В сезоне-2023/24 команда также играла на этой стадии, но заняла третье место в группе и завершила выступления в турнире.
Новый формат ЛЧ: что изменилось
Начиная с сезона-2025/26, структура турнира претерпела изменения. Вместо второго группового этапа введена стадия плей-офф, которая стартует с 1/8 финала.
Участие в элит-раунде, как и раньше, принимают 16 команд, но теперь они образуют восемь пар и будут играть на вылет.
Потенциальные соперники
ХИТ попал в число несеяных команд. Вместе с ним во время жеребьевки в таком статусе будут находиться:
- "Приштина" (Косово)
- "Сент-Эндрюс" (Мальта)
- "Семей" (Казахстан)
- "Араз" (Азербайджан)
- "Хернинг" (Дания)
- АЕК (Греция)
- "Жальгирис" (Литва") или "Андерлехт" (Бельгия)
В 1/8 финала эти команды пересекутся с сеяными соперниками. Так что среди потенциальных оппонентов чемпиона Украины такие клубы:
- "Пальма" (Испания)
- "Картахена" (Испания)
- "Спортинг" (Португалия)
- "Бенфика" (Португалия)
- "Кайрат" (Казахстан)
- "Этуаль" (Франция)
- "Рига" (Латвия)
- "Пяст" (Польша)
Противостояния будут проходить в два матча - дома и на выезде. Победители выйдут в четвертьфинал.
Когда жеребьевка и матчи
Жеребьевка элит-раунда ЛЧ пройдет в четверг, 6 ноября.
Первые матчи 1/8 финала состоятся 24 ноября, а ответные матчи - 5 декабря.
