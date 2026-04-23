Хет-трик за лічені хвилини: герой збірної України вирвав перемогу в "синьо-жовтих"
Юнацька збірна України з хокею здобула ефектну перемогу над однолітками з Польщі у четвертому турі світової першості в Дивізіоні IA. Долю напруженого протистояння вирішив розгромний фінальний відрізок гри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Юніорська команда України (U18) зуміла перервати серію невдач на чемпіонаті світу 2026 року.
Після важких поразок від команд Угорщини та Казахстану, підопічні "синьо-жовтих" продемонстрували характер у поєдинку проти польських візаві, повторивши успіх чотирирічної давнини.
Хід гри: від наздоганяючих до тріумфаторів
Початок зустрічі склався для українців непросто. Вже на 8-й хвилині польський форвард Станіслав Левандовський відкрив рахунок.
Втім, відповідь нашої команди була миттєвою: Денис Жеребко реалізував чисельну перевагу та відновив рівновагу.
Друга двадцятихвилинка знову змусила вболівальників нервувати - Антоні Галант вивів Польщу вперед, скориставшись більшістю.
Проте справжня драма розгорнулася у третьому періоді.
Жеребко спочатку оформив дубль завдяки індивідуальній майстерності, а після чергового обміну шайбами на сцену вийшов головний герой вечора.
Хет-трик Оліфірчука та турнірне становище
Кінцівка матчу пройшла під диктовку Данила Оліфірчука.
Нападник протягом другої половини фінального періоду тричі вразив ворота суперника, знявши всі питання щодо переможця.
Підсумковий рахунок - 6:3 (1:1, 0:1, 5:1) на користь України.
Завдяки цьому результату українці закріпилися на третій сходинці турнірної таблиці:
- Швейцарія - 12 очок (4 матчі)
- Казахстан - 9 (4)
- Україна - 6 (4)
- Словенія - 3 (4)
- Угорщина - 3 (3)
- Польща - 3 (4)
Попри яскравий виступ, збірна України вже втратила математичні шанси на підвищення у класі та вихід до елітного дивізіону.
Заключний матч на турнірі "синьо-жовті" проведуть у п'ятницю, 24 квітня, проти лідера групи - Швейцарії.
Початок зустрічі заплановано на 17:00. Трансляцію поєдинку забезпечують платформи "Суспільне Спорт".
