Хет-трик за лічені хвилини: герой збірної України вирвав перемогу в "синьо-жовтих"

Юнацька збірна України з хокею здобула ефектну перемогу над однолітками з Польщі у четвертому турі світової першості в Дивізіоні IA. Долю напруженого протистояння вирішив розгромний фінальний відрізок гри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Юніорська команда України (U18) зуміла перервати серію невдач на чемпіонаті світу 2026 року.

Після важких поразок від команд Угорщини та Казахстану, підопічні "синьо-жовтих" продемонстрували характер у поєдинку проти польських візаві, повторивши успіх чотирирічної давнини.

Хід гри: від наздоганяючих до тріумфаторів

Початок зустрічі склався для українців непросто. Вже на 8-й хвилині польський форвард Станіслав Левандовський відкрив рахунок.

Втім, відповідь нашої команди була миттєвою: Денис Жеребко реалізував чисельну перевагу та відновив рівновагу.

Друга двадцятихвилинка знову змусила вболівальників нервувати - Антоні Галант вивів Польщу вперед, скориставшись більшістю.

Проте справжня драма розгорнулася у третьому періоді.

Жеребко спочатку оформив дубль завдяки індивідуальній майстерності, а після чергового обміну шайбами на сцену вийшов головний герой вечора.

Хет-трик Оліфірчука та турнірне становище

Кінцівка матчу пройшла під диктовку Данила Оліфірчука.

Нападник протягом другої половини фінального періоду тричі вразив ворота суперника, знявши всі питання щодо переможця.

Підсумковий рахунок - 6:3 (1:1, 0:1, 5:1) на користь України.

Завдяки цьому результату українці закріпилися на третій сходинці турнірної таблиці:

Швейцарія - 12 очок (4 матчі)

Казахстан - 9 (4)

Україна - 6 (4)

Словенія - 3 (4)

Угорщина - 3 (3)

Польща - 3 (4)

Попри яскравий виступ, збірна України вже втратила математичні шанси на підвищення у класі та вихід до елітного дивізіону.

Заключний матч на турнірі "синьо-жовті" проведуть у п'ятницю, 24 квітня, проти лідера групи - Швейцарії.

Початок зустрічі заплановано на 17:00. Трансляцію поєдинку забезпечують платформи "Суспільне Спорт".