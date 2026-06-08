Ціни на АЗС різко змінилися після вихідних: скільки коштує бензин, дизель і газ

Українські мережі АЗС після вихідних скоригували ціни. Зниження вартості торкнулося одразу всіх видів пального.

Скільки коштує бензин, дизель та автогаз у понеділок, 8 червня - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Бензин : OKKO, WOG, SOCAR знизили ціни на всі види на 1,00 грн, у результаті чого стандартний А-95 коштує 78,90-78,99 грн/л.

: OKKO, WOG, SOCAR знизили ціни на всі види на 1,00 грн, у результаті чого стандартний А-95 коштує 78,90-78,99 грн/л. ДП : дизель подешевшав на 1,00 грн абсолютно у всіх згаданих приватних мережах та на "Укрнафті". Найдешевший - 84,90 грн/л.

: дизель подешевшав на 1,00 грн абсолютно у всіх згаданих приватних мережах та на "Укрнафті". Найдешевший - 84,90 грн/л. Автогаз: цінники на скраплений газ у більшості мереж не змінилися (на OKKO та WOG - 46,90 грн/л, в "Укрнафті" - 44,90 грн/л), винятком став лише SOCAR, де газ також подешевшав на 1,00 грн і коштує 46,99 грн/л.

Як змінилися ціни на АЗС

OKKO та WOG синхронно знизили вартість на бензин та дизель рівно на 1,00 грн. Фірмовий А-95 (Pulls / Mustang) подешевшав до 81,90 грн/л. Стандартний євробензин А-95 та дизельне пальне Євро тепер коштують 78,90 грн/л та 87,90 грн/л відповідно.

Мережа SOCAR також переглянула тарифну сітку, знизивши ціни на пальне на 1,00 грн, включно з автогазом.

Державна "Укрнафта" продемонструвала дещо іншу динаміку. Бензин 95 (Energy) повернувся до попередньої ціни, зрівнявшись із 98-м бензином. Проте дизельне пальне навпаки подешевшало на 1,00 грн, і становить 86,90 грн та 84,90 грн відповідно.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 8 червня (інфографіка РБК-Україна)

Ціни в "Укрнафти" на стандартні А-95 (74,90 грн), А-92 (69,90 грн) та газ (44,90 грн) залишилися на рівні п'ятниці.

Деталізація цін на АЗС 8 червня, понеділок

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 90,90 грн

ДП Євро: 87,90 грн

Газ: 46,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 90,90 грн

ДП Євро-5: 87,90 грн

Газ: 46,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,99 грн

Бензин NANO 95: 82,99 грн

Бензин А-95: 78,99 грн

ДП NANO Extro: 90,99 грн

ДП NANO: 87,99 грн

Газ: 46,99 грн

"Укрнафта"