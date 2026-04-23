Хет-трик за считанные минуты: герой сборной Украины вырвал победу у "сине-желтых"

22:54 23.04.2026 Чт
2 мин
Судьба встречи решилась в последние 10 минут: соперник просто не успевал за нашими атаками
Екатерина Урсатий
Сборная Украины U18 по хоккею (фото: ФХУ)

Юношеская сборная Украины по хоккею одержала эффектную победу над сверстниками из Польши в четвертом туре мирового первенства в Дивизионе IA. Судьбу напряженного противостояния решил разгромный финальный отрезок игры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Читайте также: Провал на старте и десять шайб: украинские хоккеисты потерпели обидное поражение на юношеском ЧМ

Юниорская команда Украины (U18) сумела прервать серию неудач на чемпионате мира 2026 года.

После тяжелых поражений от команд Венгрии и Казахстана, подопечные "сине-желтых" продемонстрировали характер в поединке против польских визави, повторив успех четырехлетней давности.

Ход игры: от догоняющих до триумфаторов

Начало встречи сложилось для украинцев непросто. Уже на 8-й минуте польский форвард Станислав Левандовский открыл счет.

Впрочем, ответ нашей команды был мгновенным: Денис Жеребко реализовал численное преимущество и восстановил равновесие.

Вторая двадцатиминутка снова заставила болельщиков нервничать - Антони Галант вывел Польшу вперед, воспользовавшись большинством.

Однако настоящая драма развернулась в третьем периоде.

Жеребко сначала оформил дубль благодаря индивидуальному мастерству, а после очередного обмена шайбами на сцену вышел главный герой вечера.

Хет-трик Олифирчука и турнирное положение

Концовка матча прошла под диктовку Даниила Олифирчука.

Нападающий в течение второй половины финального периода трижды поразил ворота соперника, сняв все вопросы относительно победителя.

Итоговый счет - 6:3 (1:1, 0:1, 0:1, 5:1) в пользу Украины.

Благодаря этому результату украинцы закрепились на третьей строчке турнирной таблицы:

  • Швейцария - 12 очков (4 матча)
  • Казахстан - 9 (4)
  • Украина - 6 (4)
  • Словения - 3 (4)
  • Венгрия - 3 (3)
  • Польша - 3 (4)

Несмотря на яркое выступление, сборная Украины уже потеряла математические шансы на повышение в классе и выход в элитный дивизион.

Заключительный матч на турнире "сине-желтые" проведут в пятницу, 24 апреля, против лидера группы - Швейцарии.

Начало встречи запланировано на 17:00. Трансляцию поединка обеспечивают платформы "Суспільне Спорт".

Ранее мы рассказали, как женская сборная Украины по хоккею завершила ЧМ-2026.

ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским