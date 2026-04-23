Хет-трик за считанные минуты: герой сборной Украины вырвал победу у "сине-желтых"
Юношеская сборная Украины по хоккею одержала эффектную победу над сверстниками из Польши в четвертом туре мирового первенства в Дивизионе IA. Судьбу напряженного противостояния решил разгромный финальный отрезок игры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Юниорская команда Украины (U18) сумела прервать серию неудач на чемпионате мира 2026 года.
После тяжелых поражений от команд Венгрии и Казахстана, подопечные "сине-желтых" продемонстрировали характер в поединке против польских визави, повторив успех четырехлетней давности.
Ход игры: от догоняющих до триумфаторов
Начало встречи сложилось для украинцев непросто. Уже на 8-й минуте польский форвард Станислав Левандовский открыл счет.
Впрочем, ответ нашей команды был мгновенным: Денис Жеребко реализовал численное преимущество и восстановил равновесие.
Вторая двадцатиминутка снова заставила болельщиков нервничать - Антони Галант вывел Польшу вперед, воспользовавшись большинством.
Однако настоящая драма развернулась в третьем периоде.
Жеребко сначала оформил дубль благодаря индивидуальному мастерству, а после очередного обмена шайбами на сцену вышел главный герой вечера.
Хет-трик Олифирчука и турнирное положение
Концовка матча прошла под диктовку Даниила Олифирчука.
Нападающий в течение второй половины финального периода трижды поразил ворота соперника, сняв все вопросы относительно победителя.
Итоговый счет - 6:3 (1:1, 0:1, 0:1, 5:1) в пользу Украины.
Благодаря этому результату украинцы закрепились на третьей строчке турнирной таблицы:
- Швейцария - 12 очков (4 матча)
- Казахстан - 9 (4)
- Украина - 6 (4)
- Словения - 3 (4)
- Венгрия - 3 (3)
- Польша - 3 (4)
Несмотря на яркое выступление, сборная Украины уже потеряла математические шансы на повышение в классе и выход в элитный дивизион.
Заключительный матч на турнире "сине-желтые" проведут в пятницу, 24 апреля, против лидера группы - Швейцарии.
Начало встречи запланировано на 17:00. Трансляцию поединка обеспечивают платформы "Суспільне Спорт".
