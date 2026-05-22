Спорт

Гвардиола покидает "Манчестер Сити" после 10 лет в клубе: официальное заявление

13:44 22.05.2026 Пт
Легендарный каталонский тренер объявил об уходе с поста руководителя "горожан" и рассекретил свою новую неожиданную роль
aimg Андрей Костенко
Гвардиола покидает "Манчестер Сити" после 10 лет в клубе: официальное заявление Хосеп Гвардиола и его трофеи (фото: x.com/ManCity)
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола официально покинет команду после завершения текущего сезона. Испанский специалист, возглавлявший английский гранд с 2016 года, решил завершить свою десятилетнюю эпоху на "Этихаде", выиграв рекордное количество титулов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Мое время пришло": трогательное прощание Пепа

Гвардиола покинет пост главного тренера летом 2026 года сразу после своего 593-го поединка во главе клуба против "Астон Виллы". Несмотря на завершение тренерской деятельности в Манчестере, испанец не разрывает связей с клубной структурой. Пеп согласился занять должность глобального амбассадора City Football Group, где будет консультировать другие клубы холдинга.

"Не спрашивайте меня о причинах ухода. Причины нет, но глубоко внутри я чувствую, что мое время пришло. Ничто не вечно. Воспоминания, люди и моя любовь к "Манчестер Сити" останутся навсегда. Это было очень весело", - эмоционально заявил Гвардиола.

Руководство клуба в лице Халдуна Аль Мубарака и Феррана Сориано уже выразило тренеру безграничную благодарность, отметив, что Гвардиола не просто сделал "Сити" лучшим, а глобально изменил весь мировой футбол.

Абсолютное величие: 20 трофеев и вечные рекорды

За 10 лет в Англии Гвардиола превратил "Манчестер Сити" в гегемона европейского футбола, получив 20 больших трофеев. В его уникальный послужной список вошли:

  • 6 титулов Премьер-лиги (в частности, рекордные 4 подряд)
  • 1 кубок Лиги чемпионов УЕФА
  • 3 Кубка Англии и 5 Кубков лиги
  • 3 Суперкубка Англии
  • Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира

В свой прощальный сезон Гвардиола громко хлопнул дверью, оформив победный дубль на внутренней арене - выиграв Кубок Англии и Кубок лиги. Он покидает Манчестер в статусе самого успешного и величественного наставника в 132-летней истории клуба.

