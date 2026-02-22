UA

"Грішники", "Зоотрополіс 2" і не тільки: всі переможці BAFTA 2026

Хто отримав BAFTA 2026 (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

У Лондоні відбулася церемонія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (British Academy Film Awards). Серед номінантів на премію був український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова.

Хто отримав BAFTA, розповідає РБК-Україна з посиланням на Deadline.

Більше цікавого: Повний список претендентів на "Оскар 2026"

Повний список переможців BAFTA-2026

Нагороду за найкращий фільм отримала стрічка "Одна битва за іншою".

 

А нагороду за найкращий британський фільм віддали фільму "Гамнет". Головні ролі у цій драмі виконали Джессі Баклі та Пол Мескаль.

 

Нагороду на найкращий анімаційний фільм отримав "Зоотрополіс 2". Цей мультик став найкасовішим голлівудським фільмом 2025 року.

 

Список переможців BAFTA

  • Найкращий фільм іноземною мовою - "Сентиментальна цінність"
  • Найкраще документальне кіно - "Містер Ніхто проти Путіна"
  • Найкращий режисер або режисерка - Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою"
  • Найкращий оригінальний сценарій - "Грішники", Раян Кугле
  • Найкращий адаптований сценарій - "Одна битва за іншою"
  • Найкраща жіноча роль - Джессі Баклі, "Гамнет"
  • Найкраща чоловіча роль - Роберт Арамайо, "Я клянуся"
  • Найкраща акторка другого плану - Вунмі Мосаку, "Грішники"
  • Британський короткометражний фільм - "Це ендометріоз"
  • Видатний британський внесок у кінематограф - Клер Біннс
  • Британський короткометражний анімаційний фільм - "Два чорношкірні хлопці в раю"
  • Найкращий актор другого плану - Шон Пенн, "Одна битва за іншою"
  • Найкращі візуальні ефекти - "Аватар: Вогонь і попіл"
  • Оригінальна музика - "Грішники"
  • Найкраще дитяче та сімейне кіно - "Бунг"
  • Найкращий кастинг - "Я клянуся", Лорен Еванс
  • Найкращі грим і зачіски - "Франкештейн"
  • Видатний дебют британського сценариста, режисера чи продюсера - "Тінь мого батька"
  • Найкращий дизайн костюмів - "Франкештейн"
  • Найкраща операторська робота - "Одна битва за іншою"
  • Найкращий монтаж - "Одна битва за іншою".

BAFTA-2026 - трансляція церемонії

 

До речі, цьогоріч ведучим премії став актор Алан Каммінг. Окрім цього, у нього був "колега" - Ведмедик Паддінгтон.

 

Що відомо про премію BAFTA

BAFTA - це одна з найпрестижніших нагород у світовій індустрії кіно та телебачення. Фактично, це британський аналог "Оскару", але з власним стилем, традиціями та підходом до оцінки мистецтва.

Премію засновано у 1947 році, і з того часу вона стала важливою точкою впливу на світовий кінопроцес.

Чому BAFTA така важлива

  • Це одна з чотирьох головних світових кінопремій поряд з "Оскаром, "Золотим глобусом" і Каннським кінофестивалем.
  • На результати BAFTA часто орієнтуються перед голосуванням за "Оскар"
  • Чимало режисерів і акторів вважають нагороду BAFTA більш "серйозною” та "інтелектуальною" відзнакою.
