"Грішники", "Зоотрополіс 2" і не тільки: всі переможці BAFTA 2026

У Лондоні відбулася церемонія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (British Academy Film Awards). Серед номінантів на премію був український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова.
Хто отримав BAFTA, розповідає РБК-Україна з посиланням на Deadline.
Нагороду за найкращий фільм отримала стрічка "Одна битва за іншою".
А нагороду за найкращий британський фільм віддали фільму "Гамнет". Головні ролі у цій драмі виконали Джессі Баклі та Пол Мескаль.
Нагороду на найкращий анімаційний фільм отримав "Зоотрополіс 2". Цей мультик став найкасовішим голлівудським фільмом 2025 року.
До речі, цьогоріч ведучим премії став актор Алан Каммінг. Окрім цього, у нього був "колега" - Ведмедик Паддінгтон.
BAFTA - це одна з найпрестижніших нагород у світовій індустрії кіно та телебачення. Фактично, це британський аналог "Оскару", але з власним стилем, традиціями та підходом до оцінки мистецтва.
Премію засновано у 1947 році, і з того часу вона стала важливою точкою впливу на світовий кінопроцес.