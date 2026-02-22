"Грешники", "Зоотрополис 2" и не только: все победители BAFTA 2026

В Лондоне состоялась церемония Британской академии кино и телевизионных искусств (British Academy Film Awards). Среди номинантов на премию был украинский документальный фильм "2000 метрів до Андріївки" режиссера Мстислава Чернова.
Кто получил BAFTA, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Deadline.
Награду за лучший фильм получила лента "Одна битва за другой".
А награду за лучший британский фильм отдали фильму "Гамнет". Главные роли в этой драме исполнили Джесси Бакли и Пол Мескаль.
Награду на лучший анимационный фильм получил "Зоотрополис 2". Этот мультик стал самым кассовым голливудским фильмом 2025 года.
Кстати, в этом году ведущим премии стал актер Алан Камминг. Кроме этого, у него был "коллега" - Мишка Паддингтон.
BAFTA - это одна из самых престижных наград в мировой индустрии кино и телевидения. Фактически, это британский аналог "Оскара", но с собственным стилем, традициями и подходом к оценке искусства.
Премия основана в 1947 году, и с тех пор она стала важной точкой влияния на мировой кинопроцесс.
