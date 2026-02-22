RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Грешники", "Зоотрополис 2" и не только: все победители BAFTA 2026

Кто получил BAFTA 2026 (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

В Лондоне состоялась церемония Британской академии кино и телевизионных искусств (British Academy Film Awards). Среди номинантов на премию был украинский документальный фильм "2000 метрів до Андріївки" режиссера Мстислава Чернова.

Кто получил BAFTA, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Deadline.

Полный список победителей BAFTA-2026

Награду за лучший фильм получила лента "Одна битва за другой".

 

А награду за лучший британский фильм отдали фильму "Гамнет". Главные роли в этой драме исполнили Джесси Бакли и Пол Мескаль.

 

Награду на лучший анимационный фильм получил "Зоотрополис 2". Этот мультик стал самым кассовым голливудским фильмом 2025 года.

 

Список победителей BAFTA

  • Лучший фильм на иностранном языке - "Сентиментальная ценность"
  • Лучшее документальное кино - "Мистер Никто против Путина"
  • Лучший режиссер или режиссер - Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"
  • Лучший оригинальный сценарий - "Грешники", Райан Кугле
  • Лучший адаптированный сценарий - "Одна битва за другой"
  • Лучшая женская роль - Джесси Бакли, "Гамнет"
  • Лучшая мужская роль - Роберт Арамайо, "Я клянусь"
  • Лучшая актриса второго плана - Вунми Мосаку, "Грешники"
  • Британский короткометражный фильм - "Это эндометриоз"
  • Выдающийся британский вклад в кинематограф - Клэр Биннс
  • Британский короткометражный анимационный фильм - "Два чернокожих парня в раю"
  • Лучший актер второго плана - Шон Пенн, "Одна битва за другой"
  • Лучшие визуальные эффекты - "Аватар: Огонь и пепел"
  • Оригинальная музыка - "Грешники"
  • Лучшее детское и семейное кино - "Бунг"
  • Лучший кастинг - "Я клянусь", Лорен Эванс
  • Лучшие грим и прически - "Франкештейн"
  • Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера - "Тень моего отца"
  • Лучший дизайн костюмов - "Франкештейн"
  • Лучшая операторская работа - "Одна битва за другой"
  • Лучший монтаж - "Одна битва за другой".

BAFTA-2026 - трансляция церемонии

 

Кстати, в этом году ведущим премии стал актер Алан Камминг. Кроме этого, у него был "коллега" - Мишка Паддингтон.

 

Что известно о премии BAFTA

BAFTA - это одна из самых престижных наград в мировой индустрии кино и телевидения. Фактически, это британский аналог "Оскара", но с собственным стилем, традициями и подходом к оценке искусства.

Премия основана в 1947 году, и с тех пор она стала важной точкой влияния на мировой кинопроцесс.

Почему BAFTA так важна

  • Это одна из четырех главных мировых кинопремий наряду с "Оскаром, "Золотым глобусом" и Каннским кинофестивалем.
  • На результаты BAFTA часто ориентируются перед голосованием за "Оскар"
  • Многие режиссеры и актеры считают награду BAFTA более "серьезной" и "интеллектуальной" наградой.
