"Грішники", "Зоотрополіс 2" і не тільки: всі переможці BAFTA 2026
У Лондоні відбулася церемонія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (British Academy Film Awards). Серед номінантів на премію був український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова.
Хто отримав BAFTA, розповідає РБК-Україна з посиланням на Deadline.
Більше цікавого: Повний список претендентів на "Оскар 2026"
Повний список переможців BAFTA-2026
Нагороду за найкращий фільм отримала стрічка "Одна битва за іншою".
А нагороду за найкращий британський фільм віддали фільму "Гамнет". Головні ролі у цій драмі виконали Джессі Баклі та Пол Мескаль.
Нагороду на найкращий анімаційний фільм отримав "Зоотрополіс 2". Цей мультик став найкасовішим голлівудським фільмом 2025 року.
Список переможців BAFTA
- Найкращий фільм іноземною мовою - "Сентиментальна цінність"
- Найкраще документальне кіно - "Містер Ніхто проти Путіна"
- Найкращий режисер або режисерка - Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою"
- Найкращий оригінальний сценарій - "Грішники", Раян Кугле
- Найкращий адаптований сценарій - "Одна битва за іншою"
- Найкраща жіноча роль - Джессі Баклі, "Гамнет"
- Найкраща чоловіча роль - Роберт Арамайо, "Я клянуся"
- Найкраща акторка другого плану - Вунмі Мосаку, "Грішники"
- Британський короткометражний фільм - "Це ендометріоз"
- Видатний британський внесок у кінематограф - Клер Біннс
- Британський короткометражний анімаційний фільм - "Два чорношкірні хлопці в раю"
- Найкращий актор другого плану - Шон Пенн, "Одна битва за іншою"
- Найкращі візуальні ефекти - "Аватар: Вогонь і попіл"
- Оригінальна музика - "Грішники"
- Найкраще дитяче та сімейне кіно - "Бунг"
- Найкращий кастинг - "Я клянуся", Лорен Еванс
- Найкращі грим і зачіски - "Франкештейн"
- Видатний дебют британського сценариста, режисера чи продюсера - "Тінь мого батька"
- Найкращий дизайн костюмів - "Франкештейн"
- Найкраща операторська робота - "Одна битва за іншою"
- Найкращий монтаж - "Одна битва за іншою".
BAFTA-2026 - трансляція церемонії
До речі, цьогоріч ведучим премії став актор Алан Каммінг. Окрім цього, у нього був "колега" - Ведмедик Паддінгтон.
Що відомо про премію BAFTA
BAFTA - це одна з найпрестижніших нагород у світовій індустрії кіно та телебачення. Фактично, це британський аналог "Оскару", але з власним стилем, традиціями та підходом до оцінки мистецтва.
Премію засновано у 1947 році, і з того часу вона стала важливою точкою впливу на світовий кінопроцес.
Чому BAFTA така важлива
- Це одна з чотирьох головних світових кінопремій поряд з "Оскаром, "Золотим глобусом" і Каннським кінофестивалем.
- На результати BAFTA часто орієнтуються перед голосуванням за "Оскар"
- Чимало режисерів і акторів вважають нагороду BAFTA більш "серйозною” та "інтелектуальною" відзнакою.