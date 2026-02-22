"Грішники", "Зоотрополіс 2" і не тільки: всі переможці BAFTA 2026

У Лондоні відбулася церемонія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (British Academy Film Awards). Серед номінантів на премію був український документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова.

Хто отримав BAFTA, розповідає РБК-Україна з посиланням на Deadline .

Повний список переможців BAFTA-2026

Нагороду за найкращий фільм отримала стрічка "Одна битва за іншою".

А нагороду за найкращий британський фільм віддали фільму "Гамнет". Головні ролі у цій драмі виконали Джессі Баклі та Пол Мескаль.

Нагороду на найкращий анімаційний фільм отримав "Зоотрополіс 2". Цей мультик став найкасовішим голлівудським фільмом 2025 року.

Список переможців BAFTA

Найкращий фільм іноземною мовою - "Сентиментальна цінність"

- "Сентиментальна цінність" Найкраще документальне кіно - "Містер Ніхто проти Путіна"

- "Містер Ніхто проти Путіна" Найкращий режисер або режисерка - Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою"

- Пол Томас Андерсон, "Одна битва за іншою" Найкращий оригінальний сценарій - "Грішники", Раян Кугле

- "Грішники", Раян Кугле Найкращий адаптований сценарій - "Одна битва за іншою"

- "Одна битва за іншою" Найкраща жіноча роль - Джессі Баклі, "Гамнет"

- Джессі Баклі, "Гамнет" Найкраща чоловіча роль - Роберт Арамайо, "Я клянуся"

- Роберт Арамайо, "Я клянуся" Найкраща акторка другого плану - Вунмі Мосаку, "Грішники"

- Вунмі Мосаку, "Грішники" Британський короткометражний фільм - "Це ендометріоз"

- "Це ендометріоз" Видатний британський внесок у кінематограф - Клер Біннс

- Клер Біннс Британський короткометражний анімаційний фільм - "Два чорношкірні хлопці в раю"

- "Два чорношкірні хлопці в раю" Найкращий актор другого плану - Шон Пенн, "Одна битва за іншою"

- Шон Пенн, "Одна битва за іншою" Найкращі візуальні ефекти - "Аватар: Вогонь і попіл"

"Аватар: Вогонь і попіл" Оригінальна музика - "Грішники"

- "Грішники" Найкраще дитяче та сімейне кіно - "Бунг"

- "Бунг" Найкращий кастинг - "Я клянуся", Лорен Еванс

- "Я клянуся", Лорен Еванс Найкращі грим і зачіски - "Франкештейн"

- "Франкештейн" Видатний дебют британського сценариста, режисера чи продюсера - "Тінь мого батька"

Найкращий дизайн костюмів - "Франкештейн"

Найкраща операторська робота - "Одна битва за іншою"

"Одна битва за іншою" Найкращий монтаж - "Одна битва за іншою".

BAFTA-2026 - трансляція церемонії

До речі, цьогоріч ведучим премії став актор Алан Каммінг. Окрім цього, у нього був "колега" - Ведмедик Паддінгтон.

Що відомо про премію BAFTA

BAFTA - це одна з найпрестижніших нагород у світовій індустрії кіно та телебачення. Фактично, це британський аналог "Оскару", але з власним стилем, традиціями та підходом до оцінки мистецтва.

Премію засновано у 1947 році, і з того часу вона стала важливою точкою впливу на світовий кінопроцес.

Чому BAFTA така важлива