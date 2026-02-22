"Грешники", "Зоотрополис 2" и не только: все победители BAFTA 2026
В Лондоне состоялась церемония Британской академии кино и телевизионных искусств (British Academy Film Awards). Среди номинантов на премию был украинский документальный фильм "2000 метрів до Андріївки" режиссера Мстислава Чернова.
Кто получил BAFTA, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Deadline.
Больше интересного: Полный список претендентов на "Оскар 2026"
Полный список победителей BAFTA-2026
Награду за лучший фильм получила лента "Одна битва за другой".
А награду за лучший британский фильм отдали фильму "Гамнет". Главные роли в этой драме исполнили Джесси Бакли и Пол Мескаль.
Награду на лучший анимационный фильм получил "Зоотрополис 2". Этот мультик стал самым кассовым голливудским фильмом 2025 года.
Список победителей BAFTA
- Лучший фильм на иностранном языке - "Сентиментальная ценность"
- Лучшее документальное кино - "Мистер Никто против Путина"
- Лучший режиссер или режиссер - Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"
- Лучший оригинальный сценарий - "Грешники", Райан Кугле
- Лучший адаптированный сценарий - "Одна битва за другой"
- Лучшая женская роль - Джесси Бакли, "Гамнет"
- Лучшая мужская роль - Роберт Арамайо, "Я клянусь"
- Лучшая актриса второго плана - Вунми Мосаку, "Грешники"
- Британский короткометражный фильм - "Это эндометриоз"
- Выдающийся британский вклад в кинематограф - Клэр Биннс
- Британский короткометражный анимационный фильм - "Два чернокожих парня в раю"
- Лучший актер второго плана - Шон Пенн, "Одна битва за другой"
- Лучшие визуальные эффекты - "Аватар: Огонь и пепел"
- Оригинальная музыка - "Грешники"
- Лучшее детское и семейное кино - "Бунг"
- Лучший кастинг - "Я клянусь", Лорен Эванс
- Лучшие грим и прически - "Франкештейн"
- Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера - "Тень моего отца"
- Лучший дизайн костюмов - "Франкештейн"
- Лучшая операторская работа - "Одна битва за другой"
- Лучший монтаж - "Одна битва за другой".
BAFTA-2026 - трансляция церемонии
Кстати, в этом году ведущим премии стал актер Алан Камминг. Кроме этого, у него был "коллега" - Мишка Паддингтон.
Что известно о премии BAFTA
BAFTA - это одна из самых престижных наград в мировой индустрии кино и телевидения. Фактически, это британский аналог "Оскара", но с собственным стилем, традициями и подходом к оценке искусства.
Премия основана в 1947 году, и с тех пор она стала важной точкой влияния на мировой кинопроцесс.
Почему BAFTA так важна
- Это одна из четырех главных мировых кинопремий наряду с "Оскаром, "Золотым глобусом" и Каннским кинофестивалем.
- На результаты BAFTA часто ориентируются перед голосованием за "Оскар"
- Многие режиссеры и актеры считают награду BAFTA более "серьезной" и "интеллектуальной" наградой.
Также вас может заинтересовать
- Эти звезды известны на весь мир, но коллеги их ненавидят
-
Умер лауреат "Оскара" и звезда фильма "Крестный отец" Роберт Дюваль