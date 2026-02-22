"Грешники", "Зоотрополис 2" и не только: все победители BAFTA 2026

В Лондоне состоялась церемония Британской академии кино и телевизионных искусств (British Academy Film Awards). Среди номинантов на премию был украинский документальный фильм "2000 метрів до Андріївки" режиссера Мстислава Чернова.

Кто получил BAFTA, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Deadline .

Полный список победителей BAFTA-2026

Награду за лучший фильм получила лента "Одна битва за другой".

А награду за лучший британский фильм отдали фильму "Гамнет". Главные роли в этой драме исполнили Джесси Бакли и Пол Мескаль.

Награду на лучший анимационный фильм получил "Зоотрополис 2". Этот мультик стал самым кассовым голливудским фильмом 2025 года.

Лучший фильм на иностранном языке - "Сентиментальная ценность"

- "Сентиментальная ценность" Лучшее документальное кино - "Мистер Никто против Путина"

- "Мистер Никто против Путина" Лучший режиссер или режиссер - Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"

- Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой" Лучший оригинальный сценарий - "Грешники", Райан Кугле

- "Грешники", Райан Кугле Лучший адаптированный сценарий - "Одна битва за другой"

- "Одна битва за другой" Лучшая женская роль - Джесси Бакли, "Гамнет"

- Джесси Бакли, "Гамнет" Лучшая мужская роль - Роберт Арамайо, "Я клянусь"

- Роберт Арамайо, "Я клянусь" Лучшая актриса второго плана - Вунми Мосаку, "Грешники"

- Вунми Мосаку, "Грешники" Британский короткометражный фильм - "Это эндометриоз"

- "Это эндометриоз" Выдающийся британский вклад в кинематограф - Клэр Биннс

- Клэр Биннс Британский короткометражный анимационный фильм - "Два чернокожих парня в раю"

- "Два чернокожих парня в раю" Лучший актер второго плана - Шон Пенн, "Одна битва за другой"

- Шон Пенн, "Одна битва за другой" Лучшие визуальные эффекты - "Аватар: Огонь и пепел"

"Аватар: Огонь и пепел" Оригинальная музыка - "Грешники"

- "Грешники" Лучшее детское и семейное кино - "Бунг"

- "Бунг" Лучший кастинг - "Я клянусь", Лорен Эванс

- "Я клянусь", Лорен Эванс Лучшие грим и прически - "Франкештейн"

- "Франкештейн" Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера - "Тень моего отца"

Лучший дизайн костюмов - "Франкештейн"

Лучшая операторская работа - "Одна битва за другой"

"Одна битва за другой" Лучший монтаж - "Одна битва за другой".

BAFTA-2026 - трансляция церемонии

Кстати, в этом году ведущим премии стал актер Алан Камминг. Кроме этого, у него был "коллега" - Мишка Паддингтон.

Что известно о премии BAFTA

BAFTA - это одна из самых престижных наград в мировой индустрии кино и телевидения. Фактически, это британский аналог "Оскара", но с собственным стилем, традициями и подходом к оценке искусства.

Премия основана в 1947 году, и с тех пор она стала важной точкой влияния на мировой кинопроцесс.

Почему BAFTA так важна