"Греммі-2026" отримали Біллі Айліш, Леді Гага і не тільки: список переможців

У Лос-Анджелесі відбулася 68-ма щорічна церемонія вручення премії "Греммі". Члени Академії звукозапису визначилися з переможцями та обрали найкращих.
Хто отримав "Греммі", розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію премії.
Нагороду отримала Біллі Айліш за трек "Wildflower". І для неї це вже десята статуетка "Греммі".
"Греммі" за найкращу платівку отримав співак Bad Bunny та його робота "Debí Tirar Más Fotos".
Нагороду отримали Кендрік Ламар за участю SZA. Перемогу в номінації їм принесла пісня "Luther". Також артист здобув перемогу в номінаціях найкраще мелодійне реп-виконання, найкраща реп-пісня ("TV Off") та найкращий реп-альбом ("GNX").
Перемогу в номінації здобула Олівія Дін. Треки співачки збирають мільйони прослуховувань.
Статуетку отримала Леді Гага за платівку "MAYHEM".
Співачка Lola Young забрала "Греммі" у цій номінації з треком "Messy".
Нагороду отримали Синтія Еріво та Аріана Гранде з треком "Defying Gravity".
В номінації переміг гурт Tame Impala з піснею End Of Summer.
"Греммі" отримала Леді Гага. Перемогу їй приніс хіт "Abracadabra".
Найкращий танцювальний або електронний альбом - FKA Twigs, "Eusexua"
Найкращий традиційний поп-вокальний альбом - Laufey, "A Matter Of Time"
Найкращий латиноамериканський поп-альбом - Bad Bunny, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"
Найкраще рок-виконання - Yungblud за виступ з треком "Changes" (Live From Villa Park)
Найкраща рок-пісня - Nine Inch Nails, за пісню "As Alive As You Need Me To Be"
Найкращий рок-альбом - Turnstile, "Never Enough"
Найкращий альбом альтернативної музики - The Cure, "Songs Of A Lost World"
Найкращий виступ у жанрі альтернативної музики - The Cure, "Alone"
Найкраще реп-виконання - Clipse, Pusha T & Malice за участю Kendrick Lamar & Pharrell Williams, пісня "Chains & Whips"
Найкраще виконання в стилі R&B - Kehlani, "Folded"
Найкращий R&B-альбом - Леон Томас, "Mutt"
Найкраща пісня для фільму - Golden з "К-поп мисливиці на демонів"
Продюсер року - Circut
Найкращий саундтрек - фільм "Грішники"
Найкращий ремікс - Gesaffelstein з реміксом на "Abracadabra"
Найкращий музичний кліп - Doechi, "Anxiety"
Повний список переможців можна подивитися на сайті "Греммі".
