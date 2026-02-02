"Греммі-2026" отримали Біллі Айліш, Леді Гага і не тільки: список переможців

Пісня року

Нагороду отримала Біллі Айліш за трек "Wildflower". І для неї це вже десята статуетка "Греммі".

Альбом року

"Греммі" за найкращу платівку отримав співак Bad Bunny та його робота "Debí Tirar Más Fotos".

Запис року

Нагороду отримали Кендрік Ламар за участю SZA. Перемогу в номінації їм принесла пісня "Luther". Також артист здобув перемогу в номінаціях найкраще мелодійне реп-виконання, найкраща реп-пісня ("TV Off") та найкращий реп-альбом ("GNX").

Найкращий новий артист

Перемогу в номінації здобула Олівія Дін. Треки співачки збирають мільйони прослуховувань.

Найкращий поп-альбом

Статуетку отримала Леді Гага за платівку "MAYHEM".

Найкраще поп-виконання

Співачка Lola Young забрала "Греммі" у цій номінації з треком "Messy".

Найкраще поп-виконання дуетом або гуртом

Нагороду отримали Синтія Еріво та Аріана Гранде з треком "Defying Gravity".

Найкращий танцювальний або електронний запис

В номінації переміг гурт Tame Impala з піснею End Of Summer.

Найкращий танцювальний поп-запис

"Греммі" отримала Леді Гага. Перемогу їй приніс хіт "Abracadabra".

Також перемогу здобули:

Найкращий танцювальний або електронний альбом - FKA Twigs, "Eusexua"

Найкращий традиційний поп-вокальний альбом - Laufey, "A Matter Of Time"

Найкращий латиноамериканський поп-альбом - Bad Bunny, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"

Найкраще рок-виконання - Yungblud за виступ з треком "Changes" (Live From Villa Park)

Найкраща рок-пісня - Nine Inch Nails, за пісню "As Alive As You Need Me To Be"

Найкращий рок-альбом - Turnstile, "Never Enough"

Найкращий альбом альтернативної музики - The Cure, "Songs Of A Lost World"

Найкращий виступ у жанрі альтернативної музики - The Cure, "Alone"

Найкраще реп-виконання - Clipse, Pusha T & Malice за участю Kendrick Lamar & Pharrell Williams, пісня "Chains & Whips"

Найкраще виконання в стилі R&B - Kehlani, "Folded"

Найкращий R&B-альбом - Леон Томас, "Mutt"

Найкраща пісня для фільму - Golden з "К-поп мисливиці на демонів"

Продюсер року - Circut

Найкращий саундтрек - фільм "Грішники"

Найкращий ремікс - Gesaffelstein з реміксом на "Abracadabra"

Найкращий музичний кліп - Doechi, "Anxiety"

Повний список переможців можна подивитися на сайті "Греммі".