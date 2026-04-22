Гра на виживання: українка Калініна вигризла перемогу над ексросіянкою у виснажливій битві

Шлях через кваліфікацію та деталі матчу

Виступи на ґрунтових кортах Мадрида Ангеліна розпочала з відбіркового етапу.

У вирішальній стадії кваліфікації українка створила сенсацію, перегравши імениту американку Слоан Стівенс.

Це дозволило Калініній увійти до числа учасниць основної сітки "тисячника".

Протистояння з Каміллою Рахімовою стало другою очною зустріччю тенісисток. Як і в попередньому матчі на харді, сильнішою виявилася українка. Поєдинок тривав 2 години та 46 хвилин.

Калініна впевнено забрала перший сет (6:2), проте у другій партії сталася втрата концентрації.

Попри лідерство з рахунком 4:1 та 5:3, Ангеліна дозволила опонентці відігратися та поступилася 5:7.

Утім, у вирішальному сеті українська спортсменка знову захопила ініціативу, повторивши результат стартової партії - 6:2.

Ключовим фактором перемоги стала реалізація брейкпойнтів: українка використала 7 із 14 можливостей (50%), тоді як її суперниця реалізувала 4 з 7.

Для Калініної це вже четвертий виступ на мадридських кортах. Її особистим рекордом на цьому турнірі залишається вихід до чвертьфіналу у 2022 році.

Подальші перспективи українок у Мадриді

Ангеліна стала третьою представницею України, яка пробилася до другого раунду поточного розіграшу.

Раніше свій стартовий матчівиграла Дарія Снігур, українка здобула перемогу над Дарією Касаткіною.

Слідом за нею, Юлія Стародубцева здолала японську тенісистку Моюку Учідзіму.

Також до боротьби з другого кола приєднаються лідерки національного рейтингу Еліна Світоліна та Марта Костюк.

У наступному етапі на Калініну чекає зустріч із чеською тенісисткою Марією Боузковою, яка посіяна під 23-м номером.

Історія особистих зустрічей на боці українки: у 2019 році на трав'яних кортах Вімблдону перемогу святкувала саме Ангеліна.