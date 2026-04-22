Тайбрейк-трилер у Мадриді: Снігур вибила австралійку і виходить на першу ракетку світу

Українська тенісистка Дарія Снігур тріумфально дебютувала в основній сітці турнірів серії WTA 1000. У першому колі змагань у Мадриді киянка у надскладному трисетовому поєдинку здолала досвідчену ексвосьму ракетку світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Історичний крок та впевнений старт

Шлях Дарії Снігур до основної сітки мадридського "тисячника" пролягав через сито кваліфікації.

У першому раунді основної стадії доля звела її з Дарією Касаткіною, яка нині представляє Австралію. Це була перша очна зустріч тенісисток в історії.

Початок зустрічі залишився за українкою. Попри активний опір суперниці, яка виконала чотири подачі навиліт, Снігур продемонструвала стійкість, відігравши сім брейкпойнтів.

У підсумку перша партія завершилася на користь українки - 6:3. Проте в другому сеті австралійка змогла перехопити ініціативу завдяки чотирьом реалізованим брейкам, дзеркально відігравши рахунок та перевівши гру у вирішальну фазу.

Триллер на тайбрейку: 28 розіграшів та 7 матчболів

Фінальний сет перетворився на справжню битву характерів. Снігур лідирувала 3:1, проте згодом опинилася в ролі наздоганяючої.

За рахунку 5:6 українка була за крок від поразки, але зуміла відіграти матчбол суперниці та перевести визначення переможниці на тайбрейк.

Вирішальна частина матчу стала окрасою турніру. Тенісистки провели 28 розіграшів, під час яких Снігур змарнувала шість нагод завершити гру, а Касаткіна не використала три власні шанси.

Лише з сьомої спроби Дарія поставила крапку в цьому протистоянні. Загальний час перебування спортсменок на корті склав 2 години 23 хвилини.

Наступний виклик - лідерка світового рейтингу

Ця перемога стала для 22-річної українки першою в кар'єрі на турнірах категорії WTA 1000. Раніше Дарії не вдавалося подолати кваліфікаційний бар'єр на змаганнях такого рівня.

У другому раунді на Снігур чекає випробування найвищого рівня складності. Її опоненткою стане чинна чемпіонка турніру в Мадриді та четверта сіяна змагань - польська зірка Іга Швьонтек.