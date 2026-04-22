Головна » Розваги » Спорт

Японка не повірила своїм очам: Стародубцева влаштувала у Мадриді розправу, на яку чекали з лютого

17:10 22.04.2026 Ср
Українка сенсаційно потрапила в основу Мадрида замість росіянки та одразу оформила гучний реванш
aimg Катерина Урсатій
Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)

Українська тенісистка Юлія Стародубцева з боєм пробилася до другого раунду престижних змагань серії WTA 1000 в Іспанії. У напруженому поєдинку вона вибила представницю Японії та взяла реванш за лютневу поразку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Шанс, використаний на сто відсотків

Юлія Стародубцева потрапила до основної сітки мадридського турніру завдяки збігу обставин.

Поступившись у фіналі кваліфікації, українка зберегла статус "лакі-лузера".

Після того як представниця країни-агресорки Єкатеріна Алєксандрова знялася зі змагань, Юлія отримала її місце в турнірній таблиці та блискуче скористалася цією можливістю.

Реванш у трисетовому трилері

Суперницею українки стала Моюка Учідзіма, якій Стародубцева програла на початку лютого в Досі. Повторна зустріч знову затягнулася на три партії, проте завершилася на користь нашої спортсменки.

На старті поєдинку Юлія миттєво захопила ініціативу та завдяки ривку 3:0 забезпечила собі комфортну перевагу, що дозволило впевнено закрити першу партію з рахунком 6:3.

Проте у другому сеті ситуація кардинально змінилася, оскільки японка зуміла нав'язати власний темп і відповіла розгромною перемогою 6:1.

Доля зустрічі вирішилася у фінальному сеті, де в шостому геймі Стародубцева реалізувала ключовий брейк-пойнт і втримала цю перевагу до фінального гейму, завершивши матч на свою користь із рахунком 6:3.

Матч тривав майже дві години. Головною перевагою Юлії стала холоднокровність на чужій подачі: вона реалізувала 75% своїх брейк-пойнтів (3 з 4), тоді як Учідзіма скористалася лише трьома шансами з восьми.

Хто наступна суперниця

Стародубцева приєдналася до Дарії Снігур, яка раніше створила сенсацію, перегравши Дарію Касаткіну.

Також боротьбу на турнірі з другого кола розпочинають лідерки національного рейтингу - Еліна Світоліна та Марта Костюк.

У наступному етапі на Юлію чекає зустріч із 29-ю сіяною турніру - румунською тенісисткою Жаклін Крістіан.

