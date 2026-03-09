Горняк вперше розкрила свою правду про шлюб з Остапчуком: "Летіли речі"

За словами нотаріуски, довгий час вона свідомо не коментувала їхній з Володимиром розрив, однак вирішила висловитися після хвилі образ і публічних конфліктів у мережі.

Горняк наголосила, що говорить про це не для скандалу, а щоб захистити себе від звинувачень.

"Мені боляче, що мене ні за що ображають, бо він ж знає правду. Розумію, що це понесе для Володимира не дуже приємні репутаційні історії, але це єдина моя можливість себе захистити", - поділилася вона.

За словами блогерки, однією з головних причин проблем у шлюбі стала поведінка її колишнього чоловіка після вживання алкоголю.

"Я зрозуміла, що людина не має стопів, коли вживає алкоголь. Коли він був тверезий - у нас могли бути нормальні розмови. Але коли наступав алкоголь, починалися претензії, образи і скандали", - зізналася Христина.

Христина Горняк і Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Вона розповіла, що довгий час не могла говорити про це навіть із близькими людьми.

"Мені було соромно, Алін. Звичайно, було соромно. Яка б я сильна не була, я жінка", - пояснила Горняк.

За словами блогерки, конфлікти іноді переходили у дуже емоційні сцени.

"Він мене не бив. Бив те, що навколо. Це було емоційне насильство. Летіли речі, міг кинути стілець у стіну. Але для мене цього було достатньо", - розповіла вона.

Екс-дружина Остапчука зазначила, що певний момент став для неї переломним, після якого вона вирішила завершити ці стосунки.

"Я зрозуміла, що мені треба йти. Я не хочу жити в атмосфері, де є алкоголь і агресія", - зазначила блогерка.

Христина Горняк і Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Попри складні моменти у шлюбі, вона намагалася врятувати стосунки.

"Я намагалася допомогти, говорила, що потрібно звернутися до спеціаліста. Але людина має сама захотіти змінитися", - додала Христина.

За словами Горняк, довгий час вона не хотіла виносити особисті проблеми на публіку.

"Я мовчала довго. Але коли тебе починають принижувати, перекручувати факти - ти маєш право сказати правду", - підкреслила знаменитість.

Водночас жінка зазначила, що не прагне публічного конфлікту.

"Я не хочу війни. Я просто хочу, щоб мене залишили в спокої", - підсумувала Горняк.

Що відомо про шлюб Горняк і Остапчука

Телеведучий Володимир Остапчук і нотаріуска та блогерка Христина Горняк одружилися у 2020 році.

Їхні стосунки певний час залишалися непублічними. За даними ЗМІ, пара познайомилася влітку 2019 року на весіллі в Італії: Остапчук був ведучим заходу, а Горняк - подружкою нареченої.

У серпні 2020 року шоумен освідчився коханій на яхті у Стамбулі. За його словами, пропозицію він зробив рівно о 19:00 - у той самий час, коли 19 серпня 2019 року вони вперше познайомилися.

Весілля відбулося у жовтні 2020 року. Святкування довелося перенести на кілька тижнів через те, що подружжя захворіло на COVID-19.

Христина Горняк і Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну пара також придбала спільний будинок.

Втім восени 2022 року в мережі почали з’являтися чутки про проблеми у стосунках пари.

Шанувальники звернули увагу, що подружжя перестало публікувати спільний контент і нові випуски свого інстаграм-серіалу. Тоді ж джерела повідомили, що Горняк і Остапчук розлучилися.

До шлюбу з Горняк телеведучий був одружений з Оленою Войченко. Вони прожили разом понад десять років і мають двох дітей - доньку Емілію та сина Евана.

Після розлучення з Горняк Остапчук одружився втретє - його дружиною стала журналістка Катерина Полтавська.

Пара офіційно узаконила стосунки у лютому 2023 року, а згодом у них народився син.