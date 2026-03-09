Горняк впервые раскрыла свою правду о браке с Остапчуком: "Летели вещи"

По словам нотариуса, долгое время она сознательно не комментировала их с Владимиром разрыв, однако решила высказаться после волны оскорблений и публичных конфликтов в сети.

Горняк подчеркнула, что говорит об этом не для скандала, а чтобы защитить себя от обвинений.

"Мне больно, что меня ни за что оскорбляют, потому что он же знает правду. Понимаю, что это понесет для Владимира не очень приятные репутационные истории, но это единственная моя возможность себя защитить", - поделилась она.

По словам блогера, одной из главных причин проблем в браке стало поведение ее бывшего мужа после употребления алкоголя.

"Я поняла, что человек не имеет стопов, когда употребляет алкоголь. Когда он был трезв - у нас могли быть нормальные разговоры. Но когда наступал алкоголь, начинались претензии, обиды и скандалы", - призналась Кристина.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Она рассказала, что долгое время не могла говорить об этом даже с близкими людьми.

"Мне было стыдно, Алин. Конечно, было стыдно. Какая бы я сильная ни была, я женщина", - объяснила Горняк.

По словам блогера, конфликты иногда переходили в очень эмоциональные сцены.

"Он меня не бил. Бил то, что вокруг. Это было эмоциональное насилие. Летели вещи, мог бросить стул в стену. Но для меня этого было достаточно", - рассказала она.

Экс-супруга Остапчука отметила, что определенный момент стал для нее переломным, после которого она решила завершить эти отношения.

"Я поняла, что мне надо уходить. Я не хочу жить в атмосфере, где есть алкоголь и агрессия", - отметила блогерша.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Несмотря на сложные моменты в браке, она пыталась спасти отношения.

"Я пыталась помочь, говорила, что нужно обратиться к специалисту. Но человек должен сам захотеть измениться", - добавила Кристина.

По словам Горняк, долгое время она не хотела выносить личные проблемы на публику.

"Я молчала долго. Но когда тебя начинают унижать, перекручивать факты - ты имеешь право сказать правду", - подчеркнула знаменитость.

В то же время женщина отметила, что не стремится к публичному конфликту.

"Я не хочу войны. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое", - подытожила Горняк.

Что известно о браке Горняк и Остапчука

Телеведущий Владимир Остапчук и нотариус и блогерша Кристина Горняк поженились в 2020 году.

Их отношения некоторое время оставались непубличными. По данным СМИ, пара познакомилась летом 2019 года на свадьбе в Италии: Остапчук был ведущим мероприятия, а Горняк - подружкой невесты.

В августе 2020 года шоумен сделал предложение любимой на яхте в Стамбуле. По его словам, предложение он сделал ровно в 19:00 - в то же время, когда 19 августа 2019 года они впервые познакомились.

Свадьба состоялась в октябре 2020 года. Празднование пришлось перенести на несколько недель из-за того, что супруги заболели COVID-19.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Перед полномасштабным вторжением России в Украину пара также приобрела совместный дом.

Впрочем осенью 2022 года в сети начали появляться слухи о проблемах в отношениях пары.

Поклонники обратили внимание, что супруги перестали публиковать совместный контент и новые выпуски своего инстаграм-сериала. Тогда же источники сообщили, что Горняк и Остапчук развелись.

До брака с Горняк телеведущий был женат на Елене Войченко. Они прожили вместе более десяти лет и имеют двоих детей - дочь Эмилию и сына Эвана.

После развода с Горняк Остапчук женился в третий раз - его женой стала журналистка Екатерина Полтавская.

Пара официально узаконила отношения в феврале 2023 года, а впоследствии у них родился сын.