Головні інтриги 13-го туру: "Динамо", "Шахтар", "Колос" та битва за топ-4 в УПЛ

Старт туру: "Полтава" спробує стримати другу команду чемпіонату

Тур відкриє поєдинок у Полтаві, де місцева команда прийматиме амбітний ЛНЗ. Господарі підходять до матчу після нищівної поразки від "Шахтаря" 1:7, де честь клубу врятував лише гол Галенкова.

Черкаська команда, своєю чергою, здобула гучну перемогу над "Динамо" та стала лише третьою в історії УПЛ, кому за один сезон підкорилися виїзні звитяги над грандами чемпіонату.

У таблиці "Полтава" залишається останньою - 6 очок, ЛНЗ іде другим, маючи 23 бали. Команди раніше зустрічалися лише у Першій лізі, і тоді обидві гри завершилися мінімальними перемогами черкащан.

Субота: день важких дуелей та центральний матч між "Колосом" і "Динамо"

Львівські "Карпати", натхнені домашньою перемогою над "Кривбасом", зійдуться з "Металістом 1925", який продовжує втрачати очки. Команди сусіди в таблиці: "Карпати" - восьмі (18 очок), харків'яни - дев'яті та мають на пункт менше. Це фактична дуель за шість очок.

Матч у Ковалівці - головна афіша суботи. "Колос" минулого туру нарешті перервав затяжну серію без перемог, обігравши "Кудрівку" 3:1. "Динамо" ж зазнало другої поспіль поразки, цього разу від ЛНЗ.

Київські футболісти зараз четверті (20 балів), ковалівці - шості (19). В УПЛ команди грали 13 разів: "Динамо" виграло сім матчів, "Колос" - один, ще п'ять зустрічей завершилися нічиєю.

Увечері лідер чемпіонату вирушає до столиці. "Оболонь" минулого туру здобула важливі три очки проти "Епіцентру", тоді як "Шахтар" розгромив "Полтаву", забивши сім м'ячів.

"Гірники" продовжують очолювати таблицю, випереджаючи найближчих переслідувачів на чотири очки. "Пивовари" - одинадцяті з 16 пунктами. В усіх чотирьох їхніх зустрічах в УПЛ перемагав "Шахтар".

Неділя: боротьба за місця в середині таблиці

"Кривбас" залишився без очок у Львові після раннього вилучення голкіпера. "Верес" мінімально переграв "Рух". У турнірці криворіжці - п'яті (20 балів), рівненці - десяті (16).

Житомиряни впевнено здолали "Олександрію" 3:0 та продовжують йти в групі лідерів – вони треті (23 очки). "Епіцентр" після поразки "Оболоні" опустився на 13-те місце.

Команди не грали між собою в УПЛ, але двічі зустрічалися в Першій лізі - обидва рази перемагало "Полісся".

Матч команд з нижньої частини таблиці. "Рух" після поразки від "Вереса" залишається п’ятнадцятим (7 балів). "Кудрівка" програла "Колосу" та має 14 очок.

Гру також транслюватимуть у радіоефірі - коментар Олександра Сукманського слухайте на "Авторадіо" та "Радіо П’ятниця".

Завершення туру: "Зоря" приймає "Олександрію"

Луганська команда продовжує серію без поразок із сьомого туру та йде сьомою у таблиці (19 очок). "Олександрія" опинилася в зоні перехідних матчів і має лише 9 балів.

Команди провели 28 очних матчів у чемпіонаті – по 10 перемог у кожної. Востаннє сильнішою була "Олександрія", а безвиграшна серія "Зорі" у цьому протистоянні триває вже чотири зустрічі.

Де дивитися

Матчі транслюватимуть на UPL TV та будуть доступні на MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV, а також через супутниковий сигнал VIASTA.

Розклад матчів 13-го туру УПЛ

П'ятниця, 21 листопада

15:30 - "Полтава" – "ЛНЗ"

Субота, 22 листопада

13:00 - "Карпати" – "Металіст 1925"

15:30 - "Колос" – "Динамо"

18:00 - "Оболонь" – "Шахтар"

Неділя, 23 листопада

13:00 - "Кривбас" – "Верес"

15:30 - "Полісся" – "Епіцентр"

18:00 - "Рух" – "Кудрівка"

Понеділок, 24 листопада