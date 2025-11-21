Главные интриги 13-го тура: "Динамо", "Шахтер", "Колос" и битва за топ-4 в УПЛ

После международной паузы украинская Премьер-лига возвращается с насыщенным графиком. В течение четырех дней болельщиков ждут ключевые дуэли за лидерство, борьбу за топ-4 и противостояние команд нижней части таблицы.
Где и когда смотреть - подскажет РБК-Украина.
Тур откроет поединок в Полтаве, где местная команда будет принимать амбициозный ЛНЗ. Хозяева подходят к матчу после сокрушительного поражения от "Шахтера" 1:7, где честь клуба спас лишь гол Галенкова.
Черкасская команда, в свою очередь, одержала громкую победу над "Динамо" и стала лишь третьей в истории УПЛ, кому за один сезон покорились выездные победы над грандами чемпионата.
В таблице "Полтава" остается последней - 6 очков, ЛНЗ идет вторым, имея 23 балла. Команды ранее встречались только в Первой лиге, и тогда обе игры завершились минимальными победами черкащан.
Львовские "Карпаты", вдохновленные домашней победой над "Кривбассом", сойдутся с "Металлистом 1925", который продолжает терять очки. Команды соседи в таблице: "Карпаты" - восьмые (18 очков), харьковчане - девятые и имеют на пункт меньше. Это фактическая дуэль за шесть очков.
Матч в Ковалевке - главная афиша субботы. "Колос" в прошлом туре наконец прервал затяжную серию без побед, обыграв "Кудривку" 3:1. "Динамо" же потерпело второе подряд поражение, на этот раз от ЛНЗ.
Киевские футболисты сейчас четвертые (20 баллов), ковалевцы - шестые (19). В УПЛ команды играли 13 раз: "Динамо" выиграло семь матчей, "Колос" - один, еще пять встреч завершились ничьей.
Вечером лидер чемпионата отправляется в столицу. "Оболонь" в прошлом туре добыла важные три очка против "Эпицентра", тогда как "Шахтер" разгромил "Полтаву", забив семь мячей.
"Горняки" продолжают возглавлять таблицу, опережая ближайших преследователей на четыре очка. "Пивовары" - одиннадцатые с 16 пунктами. Во всех четырех их встречах в УПЛ побеждал "Шахтер".
"Кривбасс" остался без очков во Львове после раннего удаления голкипера. "Верес" минимально переиграл "Рух". В турнирке криворожане - пятые (20 баллов), ровенчане - десятые (16).
Житомиряне уверенно одолели "Александрию" 3:0 и продолжают идти в группе лидеров - они третьи (23 очка). "Эпицентр" после поражения "Оболони" опустился на 13-е место.
Команды не играли между собой в УПЛ, но дважды встречались в Первой лиге - оба раза побеждало "Полесье".
Матч команд из нижней части таблицы. "Рух" после поражения от "Вереса" остается пятнадцатым (7 баллов). "Кудривка" проиграла "Колосу" и имеет 14 очков.
Игру также будут транслировать в радиоэфире - комментарий Александра Сукманского слушайте на "Авторадио" и "Радио Пятница".
Луганская команда продолжает серию без поражений с седьмого тура и идет седьмой в таблице (19 очков). "Александрия" оказалась в зоне переходных матчей и имеет лишь 9 баллов.
Команды провели 28 очных матчей в чемпионате - по 10 побед у каждой. Последний раз сильнее была "Александрия", а безвыигрышная серия "Зари" в этом противостоянии длится уже четыре встречи.
Матчи будут транслировать на UPL TV и будут доступны на MEGOGO, Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV, а также через спутниковый сигнал VIASTA.
Пятница, 21 ноября
Суббота, 22 ноября
Воскресенье, 23 ноября
Понедельник, 24 ноября
