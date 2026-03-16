Хуже было только 20 лет назад: сборная Украины по биатлону установила антирекорд

10:31 16.03.2026 Пн
2 мин
Даже "золотой" финиш в последней гонке уже не исправит ситуацию - и вот почему
aimg Екатерина Урсатий
Кристина Дмитренко (фото: Getty Images)

Женская команда Украины по биатлону завершила борьбу за сохранение представительства в пятерых спортсменок в личных гонках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Читайте также: Этого ждали 13 лет: Украина превзошла свой лучший результат в истории биатлона

Фиаско в Отепяя: как Украина потеряла позиции

Восьмой этап Кубка мира в Эстонии стал решающим для национальной команды.

Несмотря на то, что в программе соревнований оставались спринты, одиночная смешанная эстафета и классический микст, украинкам не удалось сократить критическое отставание от конкуренток.

Перед стартом этапа "сине-желтые" находились на 14-й строчке, проигрывая Словакии более 400 пунктов.

По результатам выступлений в Отепяя украинская сборная суммарно добыла 437 очков.

Наибольший вклад принесли эстафетные гонки: девятое место тандема Меркушина-Борковский в синглмиксте (115 очков) и десятая позиция в классической смешанной эстафете (110 очков).

В женском спринте лучшей стала Кристина Дмитренко (57-е место), а общий задел за эту дисциплину составил 212 баллов.

    После восьми этапов Украина осталась на 14-й строчке в зачете Кубка наций. Однако разрыв с Польшей, которая замыкает желанную десятку, увеличился до 544 очков.

    Даже при условии идеального выступления в последнем спринте сезона в Холменколлене, где три украинки теоретически могли бы занять весь подиум, команда способна набрать лишь 462 очка. Это делает выход в топ-10 математически невозможным.

    Женский зачет Кубка наций по биатлону (после восьми этапов):

    1. Франция - 6517 очков
    2. Швеция - 6512
    3. Норвегия - 6053
    4. Италия - 5676
    5. Германия - 5453
    6. Финляндия - 5264
    7. Чехия - 5233
    8. Австрия - 5016
    9. Швейцария - 4945
    10. Польша - 4516

    ...

    • 13. США - 4172
    • 14. Украина - 3972
    • 15. Эстония - 3710

    Возвращение в 2005 год: последствия для следующего сезона

    Потеря места в первой десятке означает сокращение квоты для Украины на личные старты (спринты, индивидуальные гонки) в сезоне 2026/27.

    Вместо пяти биатлонисток тренерский штаб сможет заявлять только четырех.

    Это худший показатель женской команды за последние 21 год. Последний раз украинская сборная имела столь ограниченное представительство еще в сезоне-2005/06.

    В течение последних двух десятилетий квота Украины варьировалась от 5 до 7 спортсменок, долгое время держась на уровне пяти участниц.

    Ранее мы рассказали, как Кристина Дмитренко отыграла 15 позиций в гонке преследования.

    Новости
    Киев и Харьков под ударом дронов. Что известно на сейчас об утренней атаке
    Киев и Харьков под ударом дронов. Что известно на сейчас об утренней атаке
    Аналитика
    В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой
    Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой