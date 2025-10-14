Герой останніх матчів України вирахував, скільки очок треба здобути для виходу на ЧС-2026

Найуспішніший приїзд

"Це найуспішніший мій приїзд до збірної за всю історію: три голи та результативна передача! Але не хочеться літати в хмарах, адже попереду ще дві гри, у яких усе вирішиться", - сказав футболіст.

Він зазначив, що дуже радий поверненню до збірної після річної перерви:

"З'явилися молоді хлопці, які отримали перші виклики. Але, звісно, не вистачає деяких гравців — Яремчука, Зубкова, Зінченка, Циганкова. Приємно бачити старих друзів — Миколенка, Шапаренка, Бущана, Забарного, Матвієнка. У нас завжди чудова атмосфера, і всі віддаються на полі на 100%".

Про гру з Азербайджаном

Маліновський визнав, що матч із Азербайджаном був непростим через психологічний тиск.

"Є тиск, відповідальність. Можливо, трохи поспішали – хотіли забити швидкий гол, другий, третій. Це могло зіграти з нами неприємний жарт. Але найголовніше – перемога. У футболі вирішують епізоди", – пояснив він.

Про шанси України

Після двох поспіль перемог збірна України зберігає хороші позиції у відборі. Маліновський наголосив, що головне – не втратити концентрацію.

"Груповий етап – це не одна-дві гри, де ти виграв або програв. Це довга дорога. Ми повинні бути сконцентрованими й грати до кінця".

Щодо шансів здобути дві перемоги у вирішальних матчах із Францією та Ісландією футболіст відповів з усмішкою:

"Запитайте про це у букмекерів. Я жартую, звісно. У футболі все реально – головне добре підготуватися до Франції, а потім думати про наступний матч. Потрібно ще набрати мінімум два очки".

Збірна України у відборі на ЧС-2026

Після чотирьох турів "синьо-жовті" з 7-ма очками посідають друге місце у групі D. Це на три менше, ніж у лідера – збірної Франції.

Турнірна таблиця групи D після 4-х турів

Франція – 10 очок (м'ячі – 9:3) Україна – 7 (8:7) Ісландія – 4 (11:9) Азербайджан – 1 (2:11)

Матчі, що залишились

13 листопада

Франція – Україна

Азербайджан – Ісландія

16 листопада

Україна – Ісландія

Азербайджан – Франція

Переможець квартету напряму виходить на чемпіонат світу, а команда, яка фінішує другою – гратиме в раунді плей-офф, де потрібно буде пройти двох суперників.