Герой последних матчей Украины высчитал, сколько очков надо добыть для выхода на ЧМ-2026

Самый успешный приезд

"Это самый успешный мой приезд в сборную за всю историю: три гола и результативная передача! Но не хочется летать в облаках, ведь впереди еще две игры, в которых все решится", - сказал футболист.

Он отметил, что очень рад возвращению в сборную после годичного перерыва:

"Появились молодые ребята, которые получили первые вызовы. Но, конечно, не хватает некоторых игроков - Яремчука, Зубкова, Зинченко, Цыганкова. Приятно видеть старых друзей - Миколенко, Шапаренко, Бущана, Забарного, Матвиенко. У нас всегда отличная атмосфера, и все отдаются на поле на 100%".

Об игре с Азербайджаном

Малиновский признал, что матч с Азербайджаном был непростым из-за психологического давления.

"Есть давление, ответственность. Возможно, немного спешили - хотели забить быстрый гол, второй, третий. Это могло сыграть с нами неприятную шутку. Но самое главное - победа. В футболе решают эпизоды", - пояснил он.

О шансах Украины

После двух подряд побед сборная Украины сохраняет хорошие позиции в отборе. Малиновский отметил, что главное - не потерять концентрацию.

"Групповой этап - это не одна-две игры, где ты выиграл или проиграл. Это длинная дорога. Мы должны быть сконцентрированными и играть до конца".

Относительно шансов одержать две победы в решающих матчах с Францией и Исландией футболист ответил с улыбкой:

"Спросите об этом у букмекеров. Я шучу, конечно. В футболе все реально - главное хорошо подготовиться к Франции, а потом думать о следующем матче. Нужно еще набрать минимум два очка".

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026

После четырех туров "сине-желтые" с 7-ю очками занимают второе место в группе D. Это на три меньше, чем у лидера - сборной Франции.

Турнирная таблица группы D после 4-х туров

Франция - 10 очков (мячи - 9:3) Украина - 7 (8:7) Исландия - 4 (11:9) Азербайджан - 1 (2:11)

Оставшиеся матчи

13 ноября

Франция - Украина

Азербайджан - Исландия

16 ноября

Украина - Исландия

Азербайджан - Франция

Победитель квартета напрямую выходит на чемпионат мира, а команда, которая финиширует второй - будет играть в раунде плей-офф, где нужно будет пройти двух соперников.