"Відіграли на максимумі": як Ребров оцінив перемогу над Азербайджаном

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на післяматчеву прес-конференцію тренера .

"Дуже важливі три очки"

Спілкування з пресою наставник розпочав із визнання, що на гравців тиснула величезна відповідальність за результат. Попри кадрові проблеми, команді вдалося здобути необхідну перемогу.

"Була дуже важлива гра, дуже важливі три очки. Ця відповідальність позначалася на гравцях. Після перемоги в Ісландії було критично важливо виграти і сьогодні. Десь позначалася нервозність, особливо у другому таймі, коли потрібно було йти вперед. Перед матчем усі говорили про відсутність п'ятьох ключових гравців атаки – це справді ускладнило завдання. Але я вдячний хлопцям, що вони відпрацювали на максимумі й вирвали цей результат", – зазначив Ребров.

"Азербайджан – команда високого рівня"

Тренер окремо відзначив суперника, який у двох матчах відбору створив Україні серйозні труднощі, попри статус аутсайдера групи.

"Збірна Азербайджану – це команда високого рівня. Вона грає дуже компактно в обороні. Ісландія надала нам багато простору, а сьогодні його практично не було. Будь-яку команду, яка обороняється компактно, важко обіграти. На такому рівні легких суперників немає. Тим більше, клуб із Азербайджану зараз виступає в Лізі чемпіонів", - підкреслив Ребров.

Настрій тренера після тиску

Після двох емоційних ігор Ребров визнав, що почувається спокійніше, адже команді вдалося здобути два важливі результати поспіль.

"Я вдячний вам, що немає запитань, які виводять із себе. Почуваюся нормально. Знаю, що могли бути складніші питання, але дякую, що дали мені трохи відпочити", - посміхнувся наставник.

Збірна України у відборі на ЧС-2026

Після чотирьох турів "синьо-жовті" з 7-ма очками посідають друге місце у групі D. Це на три менше, ніж у лідера – збірної Франції.

Турнірна таблиця групи D після 4-х турів

Франція – 10 очок (м'ячі – 9:3) Україна – 7 (8:7) Ісландія – 4 (11:9) Азербайджан – 1 (2:11)

Матчі, що залишились

13 листопада

Франція – Україна

Азербайджан – Ісландія

16 листопада

Україна – Ісландія

Азербайджан – Франція

Переможець квартету напряму виходить на чемпіонат світу, а команда, яка фінішує другою – гратиме в раунді плей-офф, де потрібно буде пройти двох суперників.