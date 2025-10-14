Друга найменша країна пробилась на ЧС-2026: список футбольних "карликів"

Збірна Кабо-Верде зробила історичне досягнення, вперше кваліфікувавшись на чемпіонат світу. Команда забезпечила собі путівку за підсумками останнього туру африканського відбору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання .

Вирішальна перемога

У заключному матчі кваліфікації Кабо-Верде на власному полі впевнено перемогла Есватіні з рахунком 3:0. Завдяки цьому результату збірна завершила відбір на першому місці в групі D і отримала пряму путівку на мундіаль.

Команда острівної держави на чотири очки випередила збірну Камеруну – восьмиразового учасника чемпіонатів світу. Камерун посів друге місце і матиме шанс потрапити на мундіаль через стиковий плей-офф завдяки рейтингу других місць.

Історичний прорив острівної держави

До цього Кабо-Верде ніколи не проходила кваліфікацію на світову першість.

Найближче команда була до успіху під час відбору на ЧС-2022, коли поступилася лише двома очками збірній Нігерії в боротьбі за перше місце у групі.

Друга найменша країна на ЧС

Кабо-Верде стала другою найменшою країною в історії, що відібралася на чемпіонат світу. Населення держави – близько 525 тисяч людей.

Рекорд за цим показником належить Ісландії, яка вийшла на ЧС-2018 – тоді населення країни становило приблизно 330 тисяч.

Топ-5 найменш населених країн на ЧС

Ісландія – ЧС-2018 (населення на той час – 330 тис.) Кабо-Верде – ЧС-2026 (525 тис.) Парагвай – ЧС-1930 (860 тис.) Тринідад і Тобаго – ЧС-2006 (1,3 млн) Кувейт – ЧС-1958 (1,4 млн)

Хто вже вийшов на ЧС-2026

Кабо-Врде стала шостою командою з Африки, яка пробилася на чемпіонат світу-2026 та 22-м фіналістом загалом.

Повний список відомих учасників ЧС-2026:

Африка (6/9): Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабо-Верде

Азія (6/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія

Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай

Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океанія (1/1): Нова Зеландія

Європа (0/16): –

Переможці плей-офф (0/2): –

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня в США, Канаді та Мексиці. Турнір уперше проходитиме у розширеному форматі за участю 48 збірних.