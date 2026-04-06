Джіні Візлі з "Гаррі Поттера" вдруге стане мамою: ніжне фото з животиком

10:57 06.04.2026 Пн
Поповнення в родині очікується вже восени
aimg Іванна Пашкевич
Джіні Візлі з "Гаррі Поттера" вдруге стане мамою: ніжне фото з животиком Бонні Райт (фото: instagram.com/thisisbwright)

35-річна акторка Бонні Райт, відома за роллю Джіні Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, оголосила про другу вагітність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Акторка повідомила про поповнення в родині зворушливими кадрами із сином та показала помітний округлий животик.

Бонні опублікувала два фото, на яких позує вдома разом із дворічним сином Еліо Оушеном Райтом Лококо.

Саме в підписі до цих кадрів вона й підтвердила, що невдовзі вдруге стане мамою.

"Двоє малюків на моїх колінах - цього осені до нас приєднається наш другий маленький землянин!", - написала акторка.

Бонні Райт вдруге стане мамою (фото: instagram.com/thisisbwright)

Незадовго до цього вона ще й заінтригувала підписників у Instagram Stories, натякнувши, що готується поділитися особливою новиною.

До слова, Бонні Райт та її чоловік Ендрю Лококо разом із 2020 року, а у березні 2022-го вони одружилися.

У вересні 2023 року в подружжя народився первісток - син Еліо.

Тоді акторка також поділилася своїми емоціями після народження дитини.

"Ми всі здорові та щасливі. Ми з Ендрю так закохані в наше сонечко! Дуже вдячні нашій команді з пологів, яка тримала нас за руки протягом усього процесу та зробила цей шлях таким радісним і насиченим", - ділилася Райт.

Джіні Візлі з &quot;Гаррі Поттера&quot; вдруге стане мамою: ніжне фото з животикомБонні Райт з чоловіком та сином (фото: instagram.com/thisisbwright)

Сили оборони відкинули росіян біля Амбарного на Харківщині, - DeepState (карта)
