Футболист из чемпионата Англии не поможет сборной Украины в плей-офф ЧМ-2026: кто его заменит

Сборная Украины понесла серьезную кадровую потерю накануне решающих матчей плей-офф квалификации ЧМ-2026. Из-за травмы одного из ведущих защитников-легионеров Сергей Ребров был вынужден срочно вносить изменения в заявку и вызвать игрока из резервного списка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные ресурсы УАФ .

Минус четвертый центрбек

25-летний Максим Таловеров из английского "Сток Сити" получил повреждение голеностопного сустава в матче Чемпионшипа против "Уотфорда". Несмотря на боль, защитник доиграл встречу до конца, однако медицинское обследование оказалось неутешительным: игрок выбыл до конца нынешнего сезона.

Для Сергея Реброва это настоящая головная боль, ведь Таловеров стал уже четвертым центральным защитником, который оказался вне игры. Ранее из-за травм из списка выбыли: Николай Матвиенко ("Шахтер"), Тарас Михавко ("Динамо") и Арсений Батагов ("Трабзонспор").

Кто заменит легионера

Вакантное место в составе занял защитник житомирского "Полесья" Эдуард Сарапий, которого перевели из резервного списка в основной. Для Сарапия это шанс дебютировать за национальную команду. Ранее, еще во время выступлений за "Днепр-1", он вызывался в сборную, но оставался на скамейке запасных.

Интересно, что после этой ротации именно "Полесье" получило наибольшее представительство в защитном звене сборной. Кроме Сарапия, на матчи вызваны Богдан Михайличенко и Борис Крушинский. Кроме того, Сергей Чоботенко находится в резервном списке.

Календарь плей-офф

Напомним, Украина начнет путь к ЧМ-2026 полуфинальным матчем против Швеции 26 марта. В случае победы наша команда встретится в финале с победителем пары Польша - Албания.