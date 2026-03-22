Фурор в Іспанії: 17-річна українка Онофрійчук виграла "золото" на другому Гран-прі поспіль (відео)

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук продовжує підкорювати світові п'єдестали. На другому етапі серії Гран-прі 2026 року, що проходить в іспанській Марбельї, 17-річна спортсменка здобула впевнену перемогу в особистому багатоборстві.

Золотий дубль сезону

Для Онофрійчук це вже другий успіх поспіль у поточному сезоні. Після тріумфального виступу на першому етапі в естонському Тарту, Таїсія підтвердила статус фаворитки і на іспанському килимі. За сумою чотирьох вправ (обруч, м'яч, булави та стрічка) українка набрала 115.500 бала, випередивши найближчу переслідувачку Тахміну Ікромову з Узбекистану на солідні 2.800 бала. "Бронза" дісталася польці Ліліані Левінській.

Результати Таїсії Онофрійчук у багатоборстві:

Обруч: 29.950 бала

М'яч: 29.300

Стрічка: 28.650

Булави: 27.600

Тотальна домінація та вихід у фінали

Завдяки високим балам у багатоборстві, Онофрійчук відібралася до фіналів у всіх чотирьох окремих видах. Причому у вправах з обручем, м'ячем та стрічкою українська грація показала найкращі результати серед усіх учасниць.

Варто зазначити, що у топ-10 багатоборства увійшла ще одна українка – Поліна Каріка. Вона посіла сьоме місце (108.950 бала) і також побореться за медалі у фіналі вправ із м'ячем.

Коли пройдуть фінали

Вирішальні виступи в окремих видах програми відбудуться у неділю, 22 березня. У кожному фіналі виступлять по 8 найкращих гімнасток.