Фурор в Іспанії: 17-річна українка Онофрійчук виграла "золото" на другому Гран-прі поспіль (відео)
Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук продовжує підкорювати світові п'єдестали. На другому етапі серії Гран-прі 2026 року, що проходить в іспанській Марбельї, 17-річна спортсменка здобула впевнену перемогу в особистому багатоборстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Золотий дубль сезону
Для Онофрійчук це вже другий успіх поспіль у поточному сезоні. Після тріумфального виступу на першому етапі в естонському Тарту, Таїсія підтвердила статус фаворитки і на іспанському килимі. За сумою чотирьох вправ (обруч, м'яч, булави та стрічка) українка набрала 115.500 бала, випередивши найближчу переслідувачку Тахміну Ікромову з Узбекистану на солідні 2.800 бала. "Бронза" дісталася польці Ліліані Левінській.
Результати Таїсії Онофрійчук у багатоборстві:
- Обруч: 29.950 бала
- М'яч: 29.300
- Стрічка: 28.650
- Булави: 27.600
Тотальна домінація та вихід у фінали
Завдяки високим балам у багатоборстві, Онофрійчук відібралася до фіналів у всіх чотирьох окремих видах. Причому у вправах з обручем, м'ячем та стрічкою українська грація показала найкращі результати серед усіх учасниць.
Варто зазначити, що у топ-10 багатоборства увійшла ще одна українка – Поліна Каріка. Вона посіла сьоме місце (108.950 бала) і також побореться за медалі у фіналі вправ із м'ячем.
Коли пройдуть фінали
Вирішальні виступи в окремих видах програми відбудуться у неділю, 22 березня. У кожному фіналі виступлять по 8 найкращих гімнасток.
