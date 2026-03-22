Фурор в Испании: 17-летняя украинка Онофрийчук выиграла "золото" на втором Гран-при подряд (видео)

11:57 22.03.2026 Вс
Украинская грация не оставила шансов соперницам в многоборье и квалифицировалась во все финалы
aimg Андрей Костенко
Таисия Онофрийчук (фото: Getty Images)

Украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук продолжает покорять мировые пьедесталы. На втором этапе серии Гран-при 2026 года, проходящем в испанской Марбелье, 17-летняя спортсменка одержала уверенную победу в личном многоборье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Золотой дубль сезона

Для Онофрийчук это уже второй успех подряд в текущем сезоне. После триумфального выступления на первом этапе в эстонском Тарту, Таисия подтвердила статус фаворитки и на испанском ковре. По сумме четырех упражнений (обруч, мяч, булавы и лента) украинка набрала 115.500 балла, опередив ближайшую преследовательницу Тахмину Икромову из Узбекистана на солидные 2.800 балла. "Бронза" досталась польке Лилиане Левинской.

Результаты Таисии Онофрийчук в многоборье:

  • Обруч: 29.950 балла
  • Мяч: 29.300
  • Лента: 28.650
  • Булавы: 27.600

Тотальная доминация и выход в финалы

Благодаря высоким баллам в многоборье, Онофрийчук отобралась в финалы во всех четырех отдельных видах. Причем в упражнениях с обручем, мячом и лентой украинская грация показала лучшие результаты среди всех участниц.

Стоит отметить, что в топ-10 многоборья вошла еще одна украинка - Полина Карика. Она заняла седьмое место (108.950 балла) и также поборется за медали в финале упражнений с мячом.

Когда пройдут финалы

Решающие выступления в отдельных видах программы состоятся в воскресенье, 22 марта. В каждом финале выступят по 8 лучших гимнасток.

На Харьковском направлении россияне перегруппировываются и продолжают штурмы, - Трегубов
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО