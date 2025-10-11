Фреймут заінтригувала "домашнім селфі" з Комаровим

Як Фреймут заінтригувала фото з Комаровим

На новому селфі телеведуча позує поруч з Дмитром, а на її голові можна побачити незвичайну корону з камінням і візерунками. Підпис до селфі дає зрозуміти, що кадр було зроблено, скоріше "на пам'ять", а не для "класичного" допису в соцмережах.

"У нормальних домах гостям дають капці, але це ж Комаров, у нього корони заморські", - зазначила Фреймут.

Фреймут і Комаров (скріншот)

Коли саме вона гостювала у Комарова та зробила це селфі - невідомо. Але також Ольга написала про новий сезон шоу "Світ навиворіт". Тому є ймовірність, що фото могло бути зроблене під час зустрічі з нагоди зйомок. Або ж таким кадром Фреймут вирішила підтримати колегу додатковим "анонсом".

Що відомо про особисте життя Комарова

Телеведучий був одружений із журналісткою та моделлю Олександрою Кучеренко. Пара офіційно зареєструвала шлюб у 2019 році, тривалий час приховуючи стосунки від фанів.

Але навесні цього року з'явилася інформація про те, що Комаров подав на розлучення з дружиною. Ведучий не одразу висловився щодо розриву стосунків.

Втім, згодом він все ж підтвердив розлучення з Кучеренко й зазначив, що не стане говорити про це детально. Але про зради, зазначав Комаров, не йшлося.